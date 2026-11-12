Encuentro multicultural en Doral: 25 galerías exhiben gratis obras de maestros y artistas emergentes

La Feria Internacional de Arte de Doral (Doral International Art Fair - DIAF) desarrolla su cuarta edición entre el 12 y el 15 de noviembre en las instalaciones del Doral Cultural Arts Center.

Con entrada libre para todo el público, el encuentro reúne a más de 25 galerías y alrededor de 100 artistas procedentes de Colombia, México, Ecuador, Cuba, Venezuela, España y Estados Unidos, consolidándose como una antesala a la Semana del Arte del sur de Florida.

Datos clave y participación institucional

El evento incorpora este año a tres instituciones culturales principales: el Museo Contemporáneo de las Américas, el Instituto Cultural de México y el Centro Cultural Español, además de una muestra especial de la Bienal Nómada de Cuenca (Ecuador), curada por Hernán Pacurucu.

Los paneles de discusión y sesiones educativas cuentan con la participación de académicos y artistas invitados, organizándose en torno a cuatro bloques de contenido:

Bloque Temático Enfoque de la Sesión Público Objetivo Iniciación al coleccionismo Criterios para evaluar obras de arte contemporáneo, conservación básica y relación directa con galerías. Nuevos compradores, aficionados y público general Arte público y ciudad El impacto de las esculturas e intervenciones urbanas en la identidad comunitaria y el desarrollo local. Residentes, urbanistas y gestores culturales Migración, memoria y territorio Conversatorios con creadores latinoamericanos sobre cómo el desplazamiento y la multiculturalidad influyen en su obra. Estudiantes, investigadores y visitantes Curaduría internacional Presentación especial sobre la Bienal Nómada de Cuenca (Ecuador) y los nuevos lenguajes tridimensionales. Artistas emergentes y críticos de arte

El director de la feria, Jesús Fuenmayor, destacó el enfoque pedagógico del encuentro para acercar las artes visuales a los habitantes del condado:

“Nuestra feria tiene un alto componente educativo. La idea es poder transmitir a todos los residentes, ya ni siquiera del Doral, sino del condado de Miami-Dade, formación sobre coleccionismo y poder entender el impacto del arte público en nuestras ciudades.”

Maestros latinoamericanos y nuevas generaciones

Según explicó el curador Félix Suazo, la selección artística prioriza la calidad técnica y la conexión con temáticas contemporáneas como la migración, los afectos, la virtualidad y la crisis ambiental. La exhibición combina obras de figuras históricas con propuestas emergentes y una sección especial dedicada a la escultura:

Maestros consagrados: Piezas de los artistas cinéticos venezolanos Carlos Cruz-Diez y Jesús Soto, junto al escultor colombiano Eduardo Ramírez Villamizar y el maestro venezolano Francisco Narváez.

Proyectos especiales e invitados: Instalaciones de la artista venezolana Carola Bravo (enfocada en el impacto de los terremotos en los ecosistemas), junto a obras de Florencio Gelabert Soto, Óscar Esteban Martínez, Ivonne Ferrer, Sandra Ramos y Brandon Amira.

Suazo subrayó la importancia de integrar el talento joven dentro del circuito comercial e institucional:

“Trabajar también con las nuevas generaciones, con los jóvenes artistas, es un tema de sobrevivencia. Es lo que está sucediendo, lo que viene y lo que va a garantizar nuestro futuro.”

Además del recorrido expositivo, la organización promueve el contacto directo en los pasillos entre visitantes, galeristas y artistas, con el objetivo de utilizar la creación artística como un espacio de integración para la comunidad inmigrante del sur de Florida.

Para llegar en autobús a la Feria Internacional de Arte de Doral, ubicada en el Doral Cultural Arts Center, cuentas con las siguientes opciones de transporte público operadas por Miami-Dade Transit (Metrobus): las rutas locales 87 y 71 de la red de autobuses de Miami-Dade cuentan con paradas cercanas a la zona comercial y cultural de Doral sobre la calle 53 Noroeste (NW 53rd St) y avenidas principales, facilitando el acceso directo a pocas cuadras del centro de arte.

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