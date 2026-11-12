Vuelven los baños públicos para gais a San Francisco después de casi 40 años

La Comisión de Planificación de la ciudad de San Francisco otorgó autorización unánime (7 votos a favor y 0 en contra) para el desarrollo del establecimiento comercial Sanctum Baths, un recinto que operará como sauna y espacio de encuentros para adultos. Se trata de la primera licencia de este tipo concedida en la jurisdicción en casi cuatro décadas, luego de que este modelo de negocio fuera clausurado masivamente en la década de 1980.

Características del proyecto y ubicación

El proyecto será desarrollado por el contratista Kevin Born en un edificio comercial de dos plantas actualmente desocupado, situado en el número 40 de la calle 12, en el sector conocido como The Hub (cerca de Market Street y Van Ness Avenue). La infraestructura cuenta con una superficie aproximada de 698 metros cuadrados.

Parámetro del Proyecto Detalle Oficial Nombre del establecimiento Sanctum Baths Ubicación 40 12th Street (Barrio The Hub, San Francisco) Superficie del inmueble Dos plantas / 698 metros cuadrados Inversión estimada Alrededor de 5 millones de dólares Fecha estimada de apertura Finales de 2027 (sujeta a permisos de construcción)

Para viabilizar la operación, el administrador de zonificación Corey Teague concedió una exención a las normativas locales que exigen ventanas transparentes hacia la vía pública, garantizando la privacidad interior del recinto. Asimismo, la propuesta incluye compromisos operativos para el control de ruido, gestión de seguridad y orden en las aceras colindantes.

Contexto histórico y evolución normativa

Durante la década de 1970, San Francisco llegó a albergar alrededor de 20 baños públicos destinados a la comunidad gay, espacios que combinaban servicios de vapor con zonas de socialización protegidas del acoso policial de la época. No obstante, en 1984, en el contexto de la crisis sanitaria por la epidemia del VIH/sida, el Departamento de Salud Pública prohibió las habitaciones privadas con cerradura y exigió la supervisión constante de los asistentes, lo que derivó en el cierre de la totalidad de estos establecimientos en la ciudad.

El marco legal comenzó a modificarse en 2020, cuando la Junta de Supervisores de San Francisco derogó la ordenanza restrictiva de 1984, impulsada por los avances médicos en prevención (como la profilaxis preexposición o PrEP). Tras obtener el aval de planificación, el promotor deberá contratar al equipo de arquitectura y tramitar los permisos de obra civil antes de iniciar la remodelación del inmueble.

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