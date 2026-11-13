Restringen los descuentos por hogar en tiendas Walmart: ¿Qué cupones rechazan los cajeros?

La corporación multinacional Walmart establece una directriz operativa que limita el uso de hasta un máximo de cuatro cupones idénticos por hogar y por día en todas sus tiendas físicas de Estados Unidos, a menos que el fabricante especifique un tope diferente en el impreso. La medida busca regular el aprovechamiento masivo de rebajas en productos de consumo diario y asegurar que un mayor número de clientes acceda a las promociones vigentes.

Según El Diario NY, los portavoces comerciales recuerdan que la regla se aplica de forma estricta por núcleo familiar, imposibilitando evadir el límite mediante la división de los pagos en distintos recibos de caja durante la misma jornada.

Los compradores todavía pueden combinar diferentes cupones para artículos de distintas categorías, como detergentes, cereales o productos de higiene personal, en una misma transacción. Sin embargo, la compañía mantiene la prohibición estricta de aceptar cupones digitales presentados directamente en pantallas de teléfonos móviles o aquellos que carezcan de un código de barras validable por los sistemas electrónicos de las tiendas.

¿Cuáles son las restricciones para las ofertas de cupones en Walmart?

La política comercial impide estrictamente combinar dos cupones de fabricante del tipo BOGO —siglas en inglés para "compra uno y llévate otro gratis"— sobre un mismo par de mercancías para obtener ambas unidades sin costo. Los cajeros y supervisores tienen la instrucción de rechazar cualquier documento fotocopiado, alterado o que no coincida exactamente con el tamaño, marca y sabor especificados por el fabricante.

Las asociaciones de consumidores recomiendan revisar detalladamente las condiciones impresas en cada promoción antes de acudir a las sucursales para evitar inconvenientes en el área de pago. La compañía continuará aplicando controles rigurosos en sus terminales de cobro para garantizar el cumplimiento transparente de las rebajas durante la temporada de mayores ventas.

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