Ley de habitabilidad en EEUU: estas son las fallas del hogar que cubre el propietario por obligación

Identificar quién debe asumir el costo económico de una reparación en una propiedad alquilada en Estados Unidos suele generar constantes desacuerdos entre arrendadores y arrendatarios. Como regla general, la ley exige que el propietario garantice una vivienda segura y habitable, mientras que el inquilino tiene la responsabilidad de cuidar el inmueble y responder por los desperfectos ocasionados por negligencia o mal uso.

Según La Opinión, los especialistas recuerdan que la distribución de responsabilidades depende fundamentalmente del origen del problema y de las cláusulas específicas estipuladas en el contrato de arrendamiento.

Bajo el principio legal conocido como garantía de habitabilidad (warranty of habitability), el dueño del inmueble está obligado a mantener las instalaciones en condiciones óptimas para la vida diaria. Esto incluye la solución inmediata de fallas estructurales mayores, problemas con los servicios esenciales y el mantenimiento preventivo de las áreas comunes del edificio.

¿Qué reparaciones económicas debe asumir exclusivamente el propietario de la vivienda?

El arrendador tiene la obligación legal de sufragar las reparaciones vinculadas con fallas estructurales graves, tales como daños en los cimientos, paredes, techos, escaleras y pisos principales. Asimismo, debe cubrir la sustitución o arreglo de los sistemas eléctricos defectuosos, cableados peligrosos y cortocircuitos que pongan en riesgo la seguridad de los residentes.

En el apartado de fontanería, el dueño responde por las fugas importantes, problemas en las tuberías principales, fallas de drenaje y la garantía de suministro continuo de agua potable. También corre por su cuenta la reparación o reemplazo de calentadores de agua, calderas de calefacción y los electrodomésticos que formen parte del contrato original cuando fallan por desgaste natural.

Las filtraciones severas, problemas de impermeabilización, goteras estructurales, cerraduras de puertas exteriores y el control de plagas originadas por deficiencias del edificio también forman parte de sus obligaciones. En estados como California, las autoridades locales exigen el cumplimiento estricto de estos estándares para evitar sanciones administrativas.

¿Cuáles son los daños y gastos que debe pagar el inquilino responsable?

Consumo diario: Reemplazo de bombillas fundidas, pilas para controles remotos y otros elementos pequeños de desgaste cotidiano.

Reemplazo de bombillas fundidas, pilas para controles remotos y otros elementos pequeños de desgaste cotidiano. Negligencia o maltrato: Reparación de cristales, puertas, paredes o pisos dañados por golpes, descuidos o uso inadecuado por parte de los habitantes o visitas.

Reparación de cristales, puertas, paredes o pisos dañados por golpes, descuidos o uso inadecuado por parte de los habitantes o visitas. Obstrucciones por mal uso: Pago de los servicios de plomería cuando el atasco en inodoros o desagües se produce por arrojar toallitas, objetos o residuos prohibidos.

Pago de los servicios de plomería cuando el atasco en inodoros o desagües se produce por arrojar toallitas, objetos o residuos prohibidos. Mascotas y limpieza: Arreglo de arañazos, manchas y desperfectos provocados por animales domésticos, además de mantener la higiene general para prevenir plagas por acumulación de basura

Las normativas estatales estipulan que, si un equipo se arruina debido a la manipulación incorrecta del arrendatario, este deberá cubrir el costo total de la reposición. Los inquilinos que enfrenten negativas por parte de los propietarios ante reparaciones obligatorias cuentan con mecanismos legales de protección para exigir el cumplimiento de las normas de vivienda.

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