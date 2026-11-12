DC: el Holiday Market llega desde este jueves hasta diciembre en New Hampshire avenue

El DC Holiday Market regresa este 12 de noviembre a Dupont Circle y estará disponible hasta el 23 de diciembre.

Este año, el mercado abre un jueves para anticipar la temporada navideña y ofrecerá seis fines de semana de compras.

Evento

Ubicado sobre New Hampshire Avenue NW, el evento reúne a más de 35 pequeños negocios que ofrecen productos de baño y belleza, arte, joyería, cerámica, artículos vintage y artesanías de diversos países.

La iniciativa es organizada por Diverse Markets Management en colaboración con la Zona de Mejoramiento Comercial (BID) de Dupont Circle.

Por otro lado, el DowntownDC Holiday Market también está programado para este año; sin embargo, las fechas de apertura son confusas.

Importancia

Mientras que la Zona de Mejoramiento Comercial del centro indica que abrirá el 13 de noviembre, la guía de Destination DC menciona el 21 de noviembre como fecha de inicio, según detalla El Tiempo Latino.

Se recomienda a los visitantes verificar las fechas en el sitio web oficial antes de asistir. Además, esta noche, la Coca-Cola Holiday Caravan estará en el Mosaic District de Fairfax, de 6:00 a 8:30 p.m., en colaboración con Angelika Film Center.

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