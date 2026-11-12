Colapso de viviendas en Nueva York: así reclaman los inquilinos el pago de daños

Los residentes afectados por el colapso de un inmueble en Estados Unidos reclaman indemnizaciones bajo las leyes estatales de responsabilidad civil y negligencia. Según normativas vigentes en jurisdicciones como Nueva York, la Ley de Propiedad Inmobiliaria obliga al propietario a garantizar la habitabilidad y seguridad del recinto.

El primer paso para solicitar esta compensación exige acudir de inmediato a urgencias médicas y obtener el reporte oficial de los bomberos o del Departamento de Edificios. Estos documentos certifican las lesiones físicas o psicológicas y determinan la causa inicial del siniestro antes de la remoción de escombros.

Paralelamente, los afectados fotografían el estado del inmueble y recopilan mensajes o reportes previos al 311 donde advirtieron sobre grietas o fallas. Este historial demuestra que el arrendador conocía el peligro estructural e ignoró las alertas de seguridad.

¿Contra quiénes procede la demanda legal por negligencia estructural?

La acción judicial abarca toda la cadena de responsabilidad e incluye al propietario, empresas administradoras, ingenieros y contratistas de obras recientes. Si el edificio pertenece a una autoridad pública o registra fallas de inspección municipal, el reclamo también involucra a organismos gubernamentales.

En ciudades como Nueva York, agencias municipales o la Cruz Roja proveen alojamiento temporal de emergencia tras la orden oficial de desalojo. Quienes poseen seguro de inquilinos notifican la pérdida de bienes personales para cubrir gastos inmediatos sin perder el derecho a demandar.

Los abogados de lesiones personales manejan estos litigios bajo honorarios de contingencia y cobran cerca del 33 % solo si ganan el acuerdo. Los especialistas advierten contra la firma de acuerdos rápidos con las aseguradoras del propietario antes de recibir asesoría legal.

¿Cuáles son los plazos legales y qué daños cubre la compensación económica?

La legislación del estado de Nueva York establece un plazo general de tres años para demandar por lesiones personales y dos años por fallecimiento. Sin embargo, si el inmueble pertenece a una entidad pública, los afectados deben presentar una notificación formal en los primeros 90 días.

La indemnización cubre gastos médicos pasados y futuros, rehabilitación, salarios perdidos por incapacidad, valor de bienes destruidos y costos de vivienda temporal. El tribunal también evalúa daños no económicos como el sufrimiento físico, el trauma psicológico y la pérdida del disfrute de la vida.

Cuando los ingenieros periciales confirman negligencia extrema u obras ilegales sin permisos, los jueces imponen daños punitivos adicionales contra el infractor. Para pérdidas materiales menores sin lesiones físicas, los residentes acuden al Tribunal de Reclamos Pequeños por montos de hasta 10.000 dólares.

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