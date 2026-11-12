Nuevos límites de Banesco 2026: estos son los montos vigentes para transferencias y pago móvil

Banesco Banco Universal anunció la modificación y actualización de los límites máximos para las operaciones y transacciones financieras ejecutadas a través de sus plataformas digitales, con el propósito de facilitar la movilización de fondos de sus clientes en el territorio nacional.

De acuerdo con la información difundida en su cuenta oficial de X, los nuevos topes operativos contemplan esquemas diferenciados según el tipo de cliente, persona natural o jurídica, y el canal utilizado.

Nuevos límites de Banesco 2026

En el caso de BanescoOnline y BanescoMóvil, las transferencias interbancarias se fijaron en un límite de 3.000.000 bolívares para personas naturales (PN) y de 550.000.000 bolívares para personas jurídicas (PJ).

Por su parte, las operaciones corporativas a través de la plataforma BanescoOnline Empresa mantienen un tope de 550.000.000 bolívares para transferencias interbancarias.

Asimismo, el servicio de pago móvil —que abarca las modalidades de pago de persona a persona (P2P), persona a comercio (P2C) y comercio a persona (C2P)— fue actualizado a un límite operativo unificado de 2.500.000 bolívares tanto para usuarios naturales como jurídicos.

Incremento y equiparación frente a los topes anteriores

Este ajuste radica en la ampliación de los techos transaccionales y la unificación de montos entre plataformas.

El servicio de pago móvil experimentó un incremento de 600.000 bolívares al pasar de un máximo diario de 1.900.000 bolívares a 2.500.000 bolívares.

De igual forma, la entidad equiparó los límites de su aplicación móvil con los de su banca en línea. Anteriormente, BanescoMóvil contaba con un techo de 2.800.000 bolívares para personas naturales y 500.000.000 bolívares para jurídicas, cifras que ahora suben 200.000 bolívares y 50.000.000 bolívares, respectivamente, para igualarse a los montos de BanescOnline.

Al respecto, Banesco recordó a su clientela que los detalles pormenorizados de estas tablas operativas se encuentran disponibles a través de sus canales informativos digitales y de atención oficial.

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