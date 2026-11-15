Entregarán pavos gratis por Acción de Gracias en El Paso: ¿Cuándo?

La Oficina del Sheriff del Condado de El Paso entregará pavos gratuitos a las familias de la región el sábado 21 de noviembre a partir de las 8:00 a. m. en el 13978 Montana Ave.

Esta jornada solidaria, denominada "Thanksgiving Turkey Drive", cuenta con el respaldo operativo del cuerpo de bomberos Montana Vista Fire Rescue y la oficina de la Comisionada del Precinto 1, Jackie Butler, para aliviar el presupuesto doméstico de los residentes texanos en la antesala de la festividad nacional.

El reparto operará bajo una modalidad directa de entrega por orden de llegada y limitará estrictamente el suministro a una unidad por vehículo hasta agotar el inventario disponible, según detalla Telemundo El Paso.

Recomendaciones

Los organizadores instan a los conductores y residentes locales a acudir con antelación al punto de distribución ante la alta demanda de alimentos registrada en el oeste de Texas durante esta temporada festiva.

Este operativo comunitario refuerza la asistencia alimentaria en la frontera entre Texas y Nuevo México, garantizando que los hogares con mayores necesidades económicas accedan sin costo al plato principal de la cena tradicional estadounidense.

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