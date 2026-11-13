FAA suspende todos los despegues en EEUU: entérate del motivo de la falla y qué pasa con los vuelos

La Administración Federal de Aviación (FAA) ordena este viernes 13 de noviembre suspender de inmediato todo el tráfico aéreo de salida en los aeropuertos de Estados Unidos tras detectar una falla grave en los sistemas de comunicación de sus centros de control.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirma la medida de emergencia para garantizar la seguridad operacional en el espacio aéreo estadounidense mientras los equipos técnicos trabajan en el restablecimiento del servicio.

Según EFE, los reportes preliminares destacan el alcance nacional de la restricción aérea y la intervención directa de las máximas autoridades federales del sector transporte.

La paralización repentina detiene en tierra a cientos de aeronaves comerciales y privadas en las principales terminales del país. Las aerolíneas activan protocolos de contingencia para gestionar las demoras masivas y reprogramar los itinerarios de miles de pasajeros afectados en plena jornada laboral.

¿Qué ocurre con los vuelos en el aire tras la falla de la FAA?

Los protocolos de seguridad aeronáutica priorizan el aterrizaje seguro de las aeronaves que ya mantienen rutas activas en el espacio aéreo estadounidense. Los controladores utilizan canales alternos y sistemas de respaldo para guiar los descensos sin comprometer la separación reglamentaria entre aviones.

Mientras tanto, las torres de control mantienen en espera a todos los vuelos programados para despegar hasta que los ingenieros verifiquen la estabilidad total de la red principal. Las autoridades evitan precisar una hora exacta para el levantamiento de la restricción nacional, aunque aseguran que el diagnóstico técnico avanza con máxima prioridad.

Los viajeros con vuelos programados para hoy enfrentan largas filas en los mostradores y salas de embarque de las grandes terminales como Atlanta, Chicago, Dallas y Nueva York. El impacto operativo amenaza con generar un efecto dominó en las conexiones internacionales y los itinerarios del fin de semana.

¿Cómo deben actuar los pasajeros ante la suspensión de despegues en Estados Unidos?

Verificación directa: Consultar el estado actualizado del vuelo en las aplicaciones móviles de cada aerolínea antes de acudir al aeropuerto.

Consultar el estado actualizado del vuelo en las aplicaciones móviles de cada aerolínea antes de acudir al aeropuerto. Cambios sin penalización: Solicitar la reprogramación gratuita del boleto a través de los canales digitales de atención al cliente.

Solicitar la reprogramación gratuita del boleto a través de los canales digitales de atención al cliente. Paciencia en terminales: Mantenerse atento a los anuncios oficiales en las puertas de embarque y conservar los comprobantes de gastos adicionales.

El Departamento de Transporte mantiene una vigilancia permanente sobre la infraestructura crítica de aviación para descartar cualquier interferencia externa y asegurar la pronta normalización de los vuelos en todo el territorio nacional.

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