Sociedad Estadounidense contra el Cáncer emite nuevas directrices para la detección del cáncer de próstata

En un cambio significativo respecto a su postura mantenida desde 2010, la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer emitió el jueves nuevas directrices clínicas que recomiendan pruebas de detección periódicas para el cáncer de próstata, uno de los tumores más comunes en la población masculina de Estados Unidos. La institución estima que para el año 2026 se diagnosticarán más de 333.000 casos nuevos en el país y alrededor de 36.000 hombres fallecerán a causa de esta enfermedad.

Nuevos lineamientos y frecuencias de control

El protocolo actualizado establece pautas diferenciadas según el nivel de riesgo del paciente, priorizando la detección temprana mediante el análisis de sangre del antígeno prostático específico (PSA) y reduciendo los tratamientos excesivos en tumores de bajo riesgo mediante técnicas complementarias como resonancias magnéticas y vigilancia activa.

Categoría de Paciente / Riesgo Edad de Inicio Frecuencia del Examen de PSA Observaciones Clínicas Riesgo promedio Entre 50 y 69 años Cada dos años Sustituye la anterior recomendación de consulta abierta sin pauta fija. Alto riesgo (Hombres negros o con fuerte historial familiar) A partir de los 45 años Anualmente Se considera fuerte antecedente si un familiar directo (padre, hermano o hijo) fue diagnosticado antes de los 65 años o varios a cualquier edad. Adultos mayores (70 años en adelante) A los 70 años Evaluación médica individualizada La directriz sugiere hablar con el médico a los 70 años, ya que los beneficios son menos claros; se desaconseja de forma general a partir de los 80 años o en casos de salud muy deteriorada.

Perspectiva de los especialistas

El doctor Ash Tewari, director del Departamento de Urología de la Facultad de Medicina Icahn de Mount Sinai en Nueva York —quien no participó en la elaboración de la guía—, valoró positivamente la medida al señalar que simplifica la toma de decisiones para los médicos de atención primaria:

“Esto ha eliminado la ambigüedad. Básicamente están diciendo: 'Háganlo. Esta directriz sólo hará las cosas más fáciles para los hombres y, con suerte, hará que dentro de 10 años haya más abuelos cenando con su familia.”

A pesar de la directriz directa, la sociedad médica subraya que los pacientes deben mantener una conversación abierta con sus profesionales de salud para sopesar los beneficios y aspectos individuales de su riesgo clínico.

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