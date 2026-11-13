Protégete del frío extremo: guía esencial de invierno para tu familia, casa y auto en EEUU

Aunque en los estados del sur de Estados Unidos (EEUU) el invierno suele manifestarse con lluvias frías más que con grandes nevadas, basta una sola tormenta de hielo o un descenso brusco del termómetro para paralizar ciudades enteras, colapsar carreteras y provocar cortes eléctricos prolongados.

Ante el avance de la temporada invernal, agencias federales y meteorológicas insisten en que la prevención temprana es la herramienta más eficaz para evitar emergencias médicas y reparaciones domésticas que pueden costar miles de dólares.

A diferencia de las regiones del norte, muchas viviendas en el sur no cuentan con aislamiento térmico diseñado para temperaturas bajo cero, lo que vuelve a sus residentes especialmente vulnerables cuando llega un frente ártico.

El peligro silencioso: el monóxido de carbono y la calefacción

Cuando falla el suministro eléctrico o bajan las temperaturas dentro del hogar, el uso inadecuado de fuentes de calor alternativas se convierte en uno de los mayores riesgos mortales.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) advierten sobre el envenenamiento por monóxido de carbono (CO), un gas incoloro e inodoro que puede resultar fatal en minutos.

Para calentar su vivienda sin poner en riesgo a su familia, siga estas reglas estrictas:

Generadores eléctricos: úselos exclusivamente al aire libre y a una distancia mínima de 20 pies (unos 6 metros) de puertas, ventanas y ductos de ventilación.

Jamás los encienda dentro de la casa, el garaje, el sótano o un porche cerrado, incluso si las puertas están abiertas.

Cocina y calefacción improvisada: nunca utilice parrillas de carbón, estufas de campamento ni calentadores de propano en espacios interiores.

nunca utilice parrillas de carbón, estufas de campamento ni calentadores de propano en espacios interiores. Calentadores portátiles eléctricos: colóquelos siempre sobre superficies planas y rígidas, manteniendo un perímetro libre de al menos 3 pies (cerca de un metro) respecto a cortinas, camas, sofás o papeles.

Conéctelos directamente al tomacorriente de la pared -nunca a regletas o extensiones- y apáguelos antes de dormir o salir de la habitación.

Detectores activos: verifique el funcionamiento de sus alarmas de humo y detectores de monóxido de carbono, y reemplace sus baterías de inmediato si es necesario.

Cómo blindar la vivienda contra tuberías reventadas

El agua se expande al congelarse, generando una presión capaz de fracturar tuberías de cobre o PVC. Una vez que el hielo se derrite, las fugas pueden inundar paredes y pisos en cuestión de minutos.

Para evitar este escenario, los especialistas en mantenimiento recomiendan actuar antes de la primera helada:

Aislamiento y circulación: cubra con espuma aislante las tuberías ubicadas en áticos, garajes, sótanos y muros exteriores.

Durante noches extremadamente frías, abra las puertas de los gabinetes debajo de los fregaderos de cocina y baños para permitir que el aire cálido de la casa llegue a las cañerías.

Goteo preventivo: deje correr un hilo muy fino de agua tibia o fría en los grifos conectados a tuberías expuestas; el movimiento constante dificulta el congelamiento.

deje correr un hilo muy fino de agua tibia o fría en los grifos conectados a tuberías expuestas; el movimiento constante dificulta el congelamiento. Control maestro: identifique con antelación dónde se encuentra la válvula principal de cierre de agua de su propiedad para cortarla de inmediato en caso de ruptura.

identifique con antelación dónde se encuentra la válvula principal de cierre de agua de su propiedad para cortarla de inmediato en caso de ruptura. Sellado estructural: revise los burletes de puertas y ventanas para frenar corrientes de aire, limpie las canaletas de hojas secas para evitar acumulación de hielo en el techo y haga una prueba previa de su sistema de calefacción.

Kit de supervivencia para 72 horas y manejo de alimentos

Las tormentas invernales suelen derribar ramas y tendidos eléctricos.

FEMA establece que cada hogar debe contar con suministros autónomos para resistir al menos tres días (72 horas) sin servicios básicos.

Categoría Artículos indispensables recomendados Hidratación y comida Mínimo 1 galón de agua potable por persona al día, alimentos no perecederos (enlatados, barras energéticas) y un abrelatas manual. Energía e iluminación Linternas, lámparas LED, baterías de repuesto y bancos de energía (power banks) cargados al 100 % para teléfonos celulares. Salud y abrigo Medicamentos recetados para varios días, botiquín de primeros auxilios, mantas térmicas, ropa en capas, calcetines extra y artículos de higiene (toallitas húmedas y gel desinfectante). Información y respaldo Radio meteorológica NOAA (de pilas o manivela), dinero en efectivo en billetes pequeños, fórmulas o pañales para bebés y alimento para mascotas.

Si se corta la luz, mantenga las puertas de la nevera cerradas. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA), un refrigerador conserva los alimentos seguros hasta por 4 horas sin energía.

+ Un congelador completamente lleno mantiene la temperatura durante unas 48 horas, mientras que uno a media capacidad lo hace por 24 horas.

+ Asimismo, las personas que dependen de equipos médicos eléctricos deben coordinar con anticipación un sistema de respaldo o un traslado preventivo hacia un refugio seguro.

Seguridad vial: cómo preparar su auto y conducir sobre hielo

El hielo negro -una capa transparente y casi invisible sobre el asfalto- es responsable de miles de accidentes cada temporada.

Antes de enfrentar el frío, inspeccione la presión y el desgaste de los neumáticos, compruebe la carga de la batería y asegúrese de que los limpiaparabrisas y el desempañador respondan correctamente.

Mantenga el tanque de combustible al menos a la mitad de su capacidad para evitar que las líneas de gasolina se congelen y tener reserva ante embotellamientos.

En el maletero del vehículo conviene llevar un equipo de emergencia compuesto por:

Mantas, guantes impermeables y gorros. Agua embotellada y meriendas no perecederas. Cables de arranque (jumper cables) o arrancador portátil y cargador para el auto. Linterna y botiquín básico. Raspador de hielo, una pala plegable pequeña y material de tracción (arena o arena sanitaria para gatos) por si las llantas patinan.

+ En la carretera: evite conducir si las autoridades emiten alertas de hielo. Recuerde que puentes, pasos elevados y tramos sombreados se congelan mucho antes que el resto de la vía.

Reduzca la velocidad, duplique la distancia de frenado y evite maniobras bruscas.

Si queda atrapado en la vía, permanezca dentro del auto con las luces intermitentes encendidas; si enciende el motor para mantener la calefacción, verifique primero que el tubo de escape esté libre de nieve o escombros para impedir que el monóxido de carbono ingrese a la cabina.

Mascotas, apoyo comunitario y alertas oficiales

El frío extremo también representa un peligro para los animales domésticos. La recomendación principal es mantener a perros y gatos dentro del hogar durante las heladas nocturnas.

Si una mascota debe permanecer en el exterior, necesita una caseta elevada del suelo húmedo, protegida del viento y acondicionada con paja seca (las mantas o toallas absorben la humedad ambiental y pueden congelarse), además de revisar constantemente que su plato de agua no tenga hielo.

Finalmente, la preparación invernal tiene un componente comunitario clave:

Red de apoyo: verifique el estado de vecinos adultos mayores, personas con movilidad reducida o quienes viven solos, asegurándose de que cuenten con calefacción, alimentos y medicinas.

Establezca un plan familiar con contactos de emergencia y un punto de encuentro fuera del vecindario.

Canales oficiales: Active las Alertas de Emergencia Inalámbricas (WEA) en la configuración de su teléfono celular para recibir avisos inmediatos en su área. Para residentes en el norte y centro de Georgia, el monitoreo oficial y pronósticos en tiempo real se encuentran disponibles a través de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Atlanta/Peachtree City, o en el portal nacional weather.gov ingresando su código postal.

Información adicional para enriquecer el artículo (enfoque de servicio)

Si deseas agregar un recuadro o sección final de utilidad directa para los lectores hispanos e inmigrantes en Estados Unidos, estos datos verificados aportan mucho valor práctico:

Línea 211 para refugios climáticos (Warming Centers): En casi todos los estados de EE. UU., marcar el 211 (gratuito, confidencial y con atención en español las 24 horas) conecta a los residentes con centros de calefacción locales habilitados por condados y organizaciones sin fines de lucro durante olas de frío extremo. En estos refugios no se solicita estatus migratorio para ingresar y resguardarse.

En casi todos los estados de EE. UU., marcar el (gratuito, confidencial y con atención en español las 24 horas) conecta a los residentes con centros de calefacción locales habilitados por condados y organizaciones sin fines de lucro durante olas de frío extremo. para ingresar y resguardarse. Asistencia económica para calefacción (Programa LIHEAP): El Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP, por sus siglas en inglés) ofrece subsidios federales para ayudar a familias elegibles a pagar facturas de calefacción o reparar sistemas térmicos dañados. Se puede consultar disponibilidad en benefits.gov o llamando al 1-866-674-6327 .

El Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP, por sus siglas en inglés) ofrece subsidios federales para ayudar a familias elegibles a pagar facturas de calefacción o reparar sistemas térmicos dañados. Se puede consultar disponibilidad en benefits.gov o llamando al . Protección de inquilinos ante falta de calefacción: En la mayoría de las jurisdicciones de Estados Unidos, las leyes de habitabilidad obligan a los propietarios (landlords) a mantener sistemas de calefacción funcionales durante el invierno. Si un inquilino sufre un corte de calefacción por fallas del edificio y el propietario no responde, puede reportarlo a la oficina local de cumplimiento de códigos (Code Enforcement) o al 311 de su ciudad.

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