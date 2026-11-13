Abren el Nutcracker Market 2026 en Houston: consulta los horarios, atracciones y la sede oficial

Más de 280 comerciantes inauguran el Nutcracker Market 2026 en el NRG Center de Houston, Texas, del 12 al 15 de noviembre para impulsar la principal recaudación de fondos del Houston Ballet. El evento ofrece decoración navideña, ropa festiva, juguetes y desfiles exclusivos con el objetivo de financiar su Academia y diversos programas comunitarios.

La convocatoria oficial y el calendario de actividades proceden del comunicado promocional emitido por los organizadores del evento en Houston. Los responsables detallan que la jornada previa inició el 11 de noviembre con la fiesta exclusiva Wells Fargo Preview Party, celebrada de 6:30 p.m. a 10:00 p.m.

Los visitantes recorren los pabellones del recinto ubicado en el 1 NRG Park para adquirir artículos del hogar, accesorios y comida gourmet de temporada. Cada compra realizada dentro del complejo ferial destina un porcentaje directo al sostenimiento artístico y educativo de la institución cultural.

¿Qué atracciones ofrece el Nutcracker Market 2026 en Houston?

La agenda del evento incluye pasarelas temáticas y almuerzos especiales diseñados para complementar la experiencia de compras navideñas de los asistentes. Entre las actividades principales destacan el Snow Queen's Fashion Show y el Sugar Plum's Fashion Show, que presentan tendencias de moda festiva.

Los expositores exhiben mercancía seleccionada que abarca desde regalos exclusivos hasta propuestas gastronómicas artesanales para las celebraciones de fin de año. La organización habilita amplios espacios en el antiguo Reliant Center para facilitar el flujo constante de compradores durante los cuatro días de exhibición.

El encuentro consolida su posición como el punto de partida oficial de las festividades decembrinas en el área metropolitana de Houston. Las familias locales aprovechan la cita anual para adelantar sus compras navideñas mientras respaldan el desarrollo de nuevos talentos en la danza.

¿Cuáles son las fechas y ubicación exacta del evento del Houston Ballet?

Fechas generales: Del 12 al 15 de noviembre de 2026 en horario comercial.

Del 12 al 15 de noviembre de 2026 en horario comercial. Vista previa: Wells Fargo Preview Party realizada el 11 de noviembre de 6:30 p.m. a 10:00 p.m.

Wells Fargo Preview Party realizada el 11 de noviembre de 6:30 p.m. a 10:00 p.m. Sede oficial: NRG Center (antes Reliant Center), en 1 NRG Park, Houston, TX 77054.

Los organizadores recomiendan planificar la visita con antelación para recorrer la totalidad de los 280 puestos comerciales sin contratiempos. La recaudación obtenida garantiza la continuidad de las becas académicas y los talleres gratuitos del Houston Ballet durante todo el próximo ciclo.

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