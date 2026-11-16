El juez penal de garantías de Paraguay, Osmar Legal, ordenó este lunes 16 de noviembre el traslado inmediato del expresidente Santiago Peña a la prisión militar de Viñas Cué, en Asunción, tras haber permanecido durante diez días bajo prisión preventiva en otra unidad castrense por el caso vinculado al colapso de Ueno Bank.

De acuerdo con la resolución emitida por el juzgado, el exmandatario deberá permanecer en el nuevo recinto penitenciario en régimen de libre comunicación y a estricta disposición del tribunal que lleva la causa.

El escrito judicial exige además a las autoridades del penal adoptar los protocolos de resguardo necesarios para garantizar la vida e integridad física del detenido.

La decisión judicial se produce horas después de que el ministro de Defensa de Paraguay, Óscar González, confirmara ante medios de comunicación que Peña contaba con tratos preferenciales en su anterior sitio de reclusión, el Regimiento Escolta Presidencial, donde se había acondicionado una sala de reuniones con equipamiento nuevo para su uso como gimnasio privado.

"Ordénase el inmediato traslado del mismo a la Prisión Militar de Viñas Cué, lugar donde deberá permanecer en libre comunicación y a disposición de este juzgado", establece la comunicación oficial firmada por el magistrado Osmar Legal.

Situación procesal y antecedentes de la causa

El Ministerio Público procesa a Santiago Peña por los presuntos delitos de lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio, derivados de las investigaciones sobre irregularidades financieras en la entidad Ueno Bank.

La prisión preventiva había sido dictada originalmente el pasado 8 de noviembre, fijándose en primera instancia su permanencia en una dependencia administrada por el Ejército paraguayo.

Tras las denuncias y verificaciones sobre las comodidades instaladas en el Regimiento Escolta Presidencial, el juzgado determinó su remisión a un centro de reclusión militar formal.

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