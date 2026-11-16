Las cadenas de televisión paraguayas difundieron este lunes 16 de noviembre las primeras imágenes del expresidente Santiago Peña ingresando esposado, portando un chaleco antibalas y bajo un fuerte dispositivo de seguridad a la prisión militar de Viñas Cué, en Asunción, donde continuará cumpliendo medida de prisión preventiva por el caso Ueno Bank.

De acuerdo con los registros audiovisuales divulgados por la prensa local, el exmandatario arribó al recinto castrense poco después de las 3:00 p. m. (hora local), vistiendo una camisa blanca y pantalón azul, indumentaria habitual durante su gestión al frente del Ejecutivo.

El traslado se concretó por mandato del juez de garantías Osmar Legal, tras confirmarse las denuncias sobre comodidades excepcionales en su anterior centro de detención.

Previamente, Peña permanecía recluido en el Regimiento Escolta Presidencial desde el pasado 6 de noviembre —horas después de su destitución mediante juicio político en el Senado—, donde contaba con aire acondicionado, mobiliario amplio, una oficina privada y una sala de reuniones acondicionada como gimnasio exclusivo.

"El lugar es el mismo para todos: clóset, cama, silla, baño y mesa. Sin aire acondicionado, con ventilador", detalló el presidente de la Suprema Corte Militar, general Nicolás Narváez, sobre las condiciones de la nueva celda asignada al exgobernante.

Narváez precisó que Peña ingresó con una maleta de ropa civil y sin dispositivos electrónicos ni de comunicación, aunque mantendrá libre contacto con su defensa y acceso a una cancha de usos múltiples dos veces al día.

El proceso penal surge tras la intervención ordenada el 3 de noviembre por el Banco Central de Paraguay sobre Ueno Bank por problemas de solvencia, entidad que manejaba cuentas de 2,94 millones de usuarios, además de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y cuatro cajas de jubilaciones.

Por esta misma causa judicial permanecen privados de libertad e imputados el expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo, y tres exdirectivos del banco intervenido.

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