La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) otorgó este lunes 16 de noviembre su aprobación formal a Wilserdly, un nuevo medicamento de administración oral desarrollado por la farmacéutica suiza Roche para abordar determinados cuadros de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico.

Según el comunicado regulatorio, el fármaco está indicado para utilizarse en combinación con una terapia dirigida en pacientes cuyos tumores presentan una mutación genética específica y cuya patología ha reaparecido o progresado tras someterse a esquemas terapéuticos previos.

Su posología establece una toma diaria continua hasta que se registre avance tumoral o surjan reacciones adversas limitantes.

El aval sanitario se sustentó en los resultados de ensayos clínicos en los que Wilserdly consiguió retrasar la progresión del cáncer una mediana de 4,5 meses adicionales frente a las combinaciones farmacológicas estándar utilizadas anteriormente.

No obstante, el organismo estadounidense puntualizó que aún resulta prematuro determinar si la terapia logra extender la tasa de supervivencia global.

"La autorización representa un avance significativo en las alternativas terapéuticas disponibles para pacientes con enfermedad avanzada o metastásica que han agotado líneas previas de tratamiento", precisó el informe de la FDA.

Advertencias clínicas

La FDA incluyó advertencias sobre posibles reacciones secundarias de relevancia clínica, destacando el riesgo de bradicardia (disminución pronunciada de la frecuencia cardíaca) y toxicidad fetal en pacientes gestantes.

Analistas del sector farmacéutico citados por Bloomberg estiman que el medicamento podría generar ingresos anuales máximos de entre 2.500 millones y 14.500 millones de dólares, sujeto a su ritmo de adopción médica.

Tras anunciarse la luz verde del regulador norteamericano, los certificados de depósito estadounidenses de Roche experimentaron un repunte cercano al 1,2 % en las operaciones de la Bolsa de Nueva York.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube