Con una multitudinaria eucaristía que reunió a 1,5 millones de fieles en la Base Aérea de Las Palmas, el papa León XIV puso fin este lunes a una estadía de seis días en Perú y abordó el vuelo de regreso hacia el Vaticano, clausurando así su primer recorrido apostólico por América Latina.

La aeronave papal despegó desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima a las 14:29 hora local (19:29 GMT) para cubrir un trayecto de 12 horas y 38 minutos, con aterrizaje programado en la terminal Leonardo da Vinci de Roma durante la mañana de este martes 17 de noviembre.

La ceremonia de despedida en Las Palmas —el mismo recinto donde el papa Francisco encabezó una masiva misa campal en 2018— representó la cuarta celebración litúrgica oficiada por el pontífice en la nación andina, culminando una intensa gira iniciada el pasado 6 de noviembre que abarcó catorce traslados aéreos por tres países: Uruguay, Argentina y Perú.

Vigor físico tras intervención quirúrgica y reencuentro con sus raíces

Pese a haber emprendido este itinerario apenas tres semanas después de someterse a una cirugía por cáncer de pulmón —en la que le fue extirpado el lóbulo inferior derecho—, el obispo de Roma completó la totalidad de los actos oficiales sin evidenciar signos de fatiga.

Para León XIV, quien posee la nacionalidad peruana desde 2015 y reconoce al país como su patria adoptiva, la visita significó volver a los escenarios donde forjó su vocación durante más de dos décadas de servicio, etapa en la que arribó como misionero y ejerció como obispo de Chiclayo por casi nueve años.

A lo largo de su agenda en territorio peruano, el Santo Padre visitó cuatro ciudades: Lima, Cusco y Pucallpa.