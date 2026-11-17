La lotería de vivienda en la ciudad de Nueva York sigue abierta, con dos fechas límite para residentes de Brooklyn. La primera fecha es el 18 de noviembre y la segunda el 25 de noviembre.

Estas convocatorias forman parte del programa municipal de vivienda asequible, que permite a familias elegibles solicitar apartamentos con rentas ajustadas a sus ingresos.

Sin embargo, participar no garantiza la obtención de una unidad, ya que las solicitudes deben pasar por un proceso de selección y verificación administrado por NYC Housing Connect.

Ubicaciones

En Crown Heights, se ofrecen 16 apartamentos en 1058 Pacific Street, con rentas que oscilan entre $975 y $2 627 dólares.

Los tipos de unidades incluyen un estudio, una vivienda de una habitación y 14 de dos dormitorios, según detalla El Diario NY.

Por otro lado, en Williamsburg, el Kingsland Commons Building 2 ofrece 217 apartamentos con alquileres que van de $751 a $3,220 dólares.

Esta lotería incluye estudios y unidades de una, dos y tres habitaciones, con opciones para hogares con ingresos que oscilan entre $29 418 y $168 320.

La fecha límite para esta convocatoria es el 25 de noviembre, y las solicitudes se presentan a través de la página oficial de Kingsland Commons en NYC Housing Connect.

Elegibilidad

Para calificar, los ingresos anuales deben estar entre $39 875 y $54 280, dependiendo del tamaño del hogar y el porcentaje del ingreso medio del área (AMI) al que pertenecen.

Además, existen límites de activos que varían según el porcentaje del AMI. Ambas loterías requieren que los solicitantes cumplan con límites de ingresos, activos y tamaño del hogar específicos para cada apartamento.

Es importante que los interesados verifiquen que su situación financiera se ajuste a los requisitos establecidos para poder acceder a estas oportunidades de vivienda asequible.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube