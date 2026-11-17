Un terremoto de magnitud 6,6 sacudió la región oriental de Indonesia durante las primeras horas de este martes 17 de noviembre (noche del lunes 16 en América), sin que las autoridades reportaran víctimas, daños materiales de consideración ni amenaza de maremoto en la zona costera.

De acuerdo con los reportes técnicos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico ocurrió a las 6:11 a. m. (hora local) en aguas del mar de Banda, ubicándose su epicentro a unos 148 kilómetros al oeste-suroeste de la localidad de Tual, en el archipiélago de las islas Molucas, con una profundidad estimada entre los 35 y 68 kilómetros.

Tras la evaluación de los parámetros sismológicos, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) descartó la activación de avisos por olas gigantes en la cuenca regional.

De igual forma, las agencias de protección civil de Australia confirmaron que ni su territorio continental ni sus islas enfrentan riesgos de maremoto.

"El sistema de evaluación de impacto del USGS clasificó el evento con alerta verde, lo que indica una baja probabilidad de pérdidas económicas graves o víctimas mortales debido a la escasa población expuesta", precisó el informe geológico.

Alcance regional y contexto tectónico

A pesar de la distancia del epicentro, la onda sísmica alcanzó el extremo norte del territorio australiano, donde cientos de habitantes de la ciudad de Darwin y localidades cercanas reportaron haber sentido las sacudidas.

Los modelos del USGS determinaron que la probabilidad de deslizamientos de tierra o derrumbes estructurales es reducida, dado que el sismo se originó en un área marítima alejada de grandes centros urbanos.

Indonesia se asienta sobre el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una franja de alta fricción entre placas tectónicas donde se concentra gran parte de la actividad sísmica y volcánica del planeta.

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