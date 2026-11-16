Inspectores del Departamento de Salud Pública de Chicago (CDPH) ordenan la clausura inmediata de cinco restaurantes de la ciudad tras confirmar infestaciones activas de ratas, cucarachas y graves violaciones a los códigos de higiene alimentaria.

Los operativos de control ocurren durante las recientes rondas de supervisión rutinaria en distintos vecindarios, revelando condiciones insalubres que ponen en riesgo directo la salud de los comensales.

Según Univision Chicago WGBO, os documentos oficiales detallan que los locales afectados incumplen normativas básicas sobre el almacenamiento de productos perecederos, el control de plagas y el mantenimiento de superficies en contacto con alimentos.

Entre las irregularidades más severas destacan la presencia de excremento de roedores en áreas de preparación, insectos vivos cerca de equipos de cocina y fallas críticas en las temperaturas de refrigeración. Los propietarios deben ejecutar limpiezas profundas, contratar servicios certificados de fumigación y aprobar una nueva inspección municipal antes de reabrir sus puertas al público.

¿Qué fallas sanitarias detectaron los inspectores en los restaurantes de Chicago?

Las actas de inspección registran el almacenamiento inadecuado de carnes crudas y lácteos a temperaturas fuera del rango seguro, lo cual acelera la proliferación de bacterias peligrosas. Asimismo, los agentes detectaron acumulación persistente de grasa, grietas en paredes que facilitan el ingreso de plagas y ausencia de jabón o toallas en los lavamanos destinados al personal.

Las autoridades locales advierten que el incumplimiento de estas normas constituye una amenaza inmediata para la salud pública, especialmente ante el aumento de enfermedades transmitidas por alimentos contaminados. Los inspectores mantienen un calendario estricto de visitas sorpresa para asegurar que los comercios gastronómicos cumplan con los estándares exigidos por la ley municipal.

Los consumidores cuentan con acceso público a los historiales de inspección a través del portal oficial del Departamento de Salud Pública de Chicago para verificar la calificación de cada local antes de asistir. La transparencia en estos registros busca empoderar a los clientes y obligar a los dueños de negocios a mantener prácticas higiénicas permanentes.

¿Cómo impactan estas clausuras en la seguridad alimentaria de la ciudad?

Cierre inmediato: Suspensión total de operaciones en los cinco restaurantes hasta subsanar cada infracción crítica.

Suspensión total de operaciones en los cinco restaurantes hasta subsanar cada infracción crítica. Control de plagas: Obligación de presentar certificados vigentes de exterminación y sellado estructural contra roedores e insectos.

Obligación de presentar certificados vigentes de exterminación y sellado estructural contra roedores e insectos. Vigilancia ciudadana: Recomendación oficial de consultar las calificaciones sanitarias en línea y reportar anomalías al 311.

El Departamento de Salud reiteró que continuará ejecutando auditorías rigurosas en toda el área metropolitana para proteger a los consumidores y garantizar estándares óptimos en la industria gastronómica local.

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