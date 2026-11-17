United Airlines anunció que solucionó la falla tecnológica que provocó retrasos en las salidas de vuelos de toda su red en EE. UU.

A través de la red social X, la aerolínea confirmó la solución del problema y aseguró que los vuelos en el aire y los de United Express no se fueron afectados.

También informan que no hay indicios de un ataque cibernético, según detallan en el post.

¿Qué ocurrió?

Más temprano, United Airlines notificó sobre una falla generalizada en su sistema que afectó la salida de vuelos este lunes. La falla ocasionó retrasos aunque no afectó a los vuelos en el aire.

La Administración Federal de Aviación (FAA) afirmó que United sufrió una interrupción tecnológica en sus sistemas y que no se trató de un problema con los equipos de la FAA, según recoge CNN.

United asegura que no hay pruebas de un ataque cibernético. La compañía estimó un retraso hasta en el 15% de sus vuelos hasta las 5:30 pm (hora Miami).

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