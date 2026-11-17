El establecimiento de una ruta electoral transparente que culmine en votaciones presidenciales libres constituye el requisito indispensable fijado este lunes por el mandatario uruguayo, Yamandú Orsi, para que su administración considere otorgar el reconocimiento formal a Delcy Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela.

Durante su intervención en un foro convocado por Nueva Economía Fórum, el gobernante marcó una clara distancia entre validar la legitimidad presidencial en Caracas y sostener los canales institucionales entre ambos países, abogando además por un escenario participativo que integre tanto a María Corina Machado como al resto de la dirigencia opositora.

Al responder a los periodistas durante el evento, Orsi explicó que Montevideo mantiene separados ambos planos de su política exterior: “Hasta que no haya elecciones libres (…) como a mí me gusta que ocurra, pero eso no quiere decir que no tengamos relaciones”.

En esa misma línea, recomendó a Rodríguez transparentar las etapas de su gestión si busca recomponer su proyección internacional.

“El proceso va a ser este. Dure lo que dure, pero no soy quién para juzgar porque yo no tengo el democratómetro en el bolsillo y el que se crea que tiene, desconfía”, indicó.

Antes de ese intercambio con la prensa, en su alocución principal, el presidente uruguayo ya había diagnosticado la situación institucional venezolana sin rodeos.

“Las cosas por su nombre. Desde mi campaña electoral y desde antes Venezuela no funcionaba como una democracia. Lo que tiene que pasar en Venezuela es que tiene que haber una hoja de ruta (…) que tiene que culminar en elecciones libres y transparentes”, expresó.

Asimismo, dejó abierta la puerta a flexibilizar la postura política de su Ejecutivo en función de las decisiones que adopte el poder en Caracas: “si lo que el Gobierno actual de Venezuela establece a partir de la autoridad que tiene, sin duda, real, Delcy, si establece una hoja de ruta, ahí podemos dar un salto incluso en nuestra gestualidad”.

Amplitud opositora y vínculos entre Estados

Consultado sobre el rol de los liderazgos adversos al oficialismo en una eventual salida negociada, Orsi ratificó que “por supuesto” María Corina Machado “es una de las referentes centrales”, pero subrayó la necesidad de incorporar a todo el espectro político: “también tienen que ser otros, porque desde hace unos años para acá hemos visto pasar varios líderes de la oposición que me imagino que van a estar”.

Para cerrar su análisis, tras exhortar a proyectar el porvenir sin borrar la memoria reciente, el mandatario ratificó que su Gobierno está listo para “restablecer los vínculos diplomáticos” bajo una doctrina de Estado no ideologizada.

“Uruguay no tiene relaciones solo con países democráticos o con nuestro estilo de democracia. No le exigimos a nadie porque los países se relacionan entre países, no entre amigos”, concluyó.