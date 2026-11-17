La empresa estadounidense Halliburton publicó una nueva oferta de empleo en Venezuela para incorporar profesionales especializados en el sector petrolero. La convocatoria, difundida el 2 de noviembre, está dirigida a ingenieros que puedan trabajar en Maracaibo, estado Zulia, o Maturín, estado Monagas.

La vacante corresponde al cargo de ingeniero principal en levantamiento artificial, con especialización en sistemas de bombas electrosumergibles (ESP), equipos que facilitan la extracción de petróleo desde los pozos.

Para optar al puesto, los aspirantes deben contar con formación universitaria en ingeniería o ciencias y un mínimo de seis años de experiencia en esta área.

¿Qué perfil busca la compañía?

El profesional seleccionado deberá tener conocimientos técnicos para supervisar el funcionamiento de los sistemas de bombeo, analizar sus resultados y plantear mejoras que permitan optimizar las operaciones petroleras. Entre las responsabilidades del cargo destacan:

Evaluar el rendimiento de las bombas electrosumergibles.

Elaborar recomendaciones y soluciones técnicas.

Detectar oportunidades para mejorar los procesos de extracción.

Brindar apoyo en el desarrollo y ejecución de proyectos.

Halliburton explora oportunidades en el mercado venezolano

Esta convocatoria forma parte de las iniciativas recientes de Halliburton para evaluar nuevas posibilidades dentro de la industria energética nacional. En septiembre, la compañía anunció acuerdos preliminares con Eneva, empresa brasileña del sector energético, y WESCA, firma venezolana de ingeniería, para explorar proyectos relacionados con petróleo y gas.

Además, la empresa había comenzado a recopilar perfiles de candidatos para distintas especialidades profesionales y técnicas.

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