La temporada navideña activa los preparativos en los hogares venezolanos para la elaboración de las tradicionales hallacas. Ante las dudas recurrentes de los consumidores sobre el presupuesto necesario, un ejercicio comercial realizado en las instalaciones de Forum Supermayorista en Caracas detalla los montos exactos para producir un lote de 50 unidades.

Los elementos básicos de la masa y envoltura. El paquete de hojas para cincuenta hallacas se ubica en 4,49 dólares, mientras que la harina de maíz precocida se consigue a 1,05 dólares cada empaque, requiriendo tres unidades ($ 3,15). Por su parte, la botella de aceite Coamo de 900 mililitros se sitúa en 3, 15 dólares.

Las proteínas representan un renglón de mayor inversión dentro de la estructura de costos. El kilogramo de carne de cochino se cotiza en 9,99 dólares, seguido por el kilo de carne de primera en 8,99 dólares y la milanesa de pollo sin hueso en 7,49 dólares.

Los condimentos, encurtidos y aderezos esenciales para el guiso completan el inventario. El kilo de aceitunas se consigue a 9,89 dólares; el de pasitas, a 5,39; el de alcaparras, a 5,89 y el de onoto, a 6,99.

Asimismo, la selección de verduras frescas contempla 1.110 gramos de cebolla (2,45 dólares el kilo), 830 gramos de pimentón (2,59 dólares el kilo), 500 gramos de ají dulce (2,65 dólares el kilo), 520 gramos de ajo porro (3,59 dólares el kilo), 250 gramos de cebollín (3,39 dólares el kilo) y 166 gramos de ajo (8,99 dólares el kilo).

Tras sumar todos los rubros, el monto total alcanza los 64,19 dólares, el cual arroja un costo unitario de 1,28 dólares por cada hallaca, cifra que suelen redondear a los 1,30 dólares. Ciertas personas sugieren incorporar un recargo adicional del 5 % para cubrir gastos operativos menores, tales como el consumo de gas doméstico y servicios básicos de preparación.

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