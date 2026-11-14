Caraqueños adelantan compras para hallacas: amas de casa adquieren y guardan ingredientes de la receta

Amas de casa adelantan compras de artículos no perecederos y los guardan para elaborar las hallacas ante la proximidad de la Navidad. Mercados municipales cuentan con todo lo necesario y afirman que los clientes ya compran para el plato navideño.

En el mercado de Guaicaipuro se consiguen todos los ingredientes para elabora la multisápida.

La comerciante Sandy de Oliveira vende varios de los ingredientes del plato navideños, alcaparras cuestan $ 6,56 el kg, las pasitas $ 6,12, aceitunas rellenas, los encurtidos, pabilo en paquete de tres unidades o uno grande; onoto $ 5.03, vino la Sagrada Familia por $ 6,72, harina PAN por $ 1,42.

“La gente ya está comprando, tanto los emprendedores como las amas de casa”, afirmó.

Las amas de casa compran y congelan la carne para las hallacas

Roque Galvis vende proteínas en el mercado. Ofrece pulpa negra, lomo de cerdo, chuleta a $ 9,60 el kg que es el mismo lomo de cochino y se le deshuesa al cliente para las hallacas, pernil con hueso, que es más barato a $ 7,90 y se le deshuesa, gallina por $ 4,90 y pechuga de pollo.

FOTO: AARON MORA

“Tenemos varios clientes que están pidiendo la carne por adelantado para las hallacas, la congelan”, aseguró.

El dueño de la comercializadora Lozanía, Manuel Dos Santos, vende hortalizas y señaló que los precios están accesibles para las personas que quieran seguir sus tradiciones en diciembre.

El ajo cuesta $ 7 el kg, la cebolla $ 1,60, pimentón por $ 2,60, tomate $ 4,10 “es lo que está más caro”. El ají dulce oscila de $ 2 a $ 4, el apio España por $ 1,80, cebollín por $ 2,20. “Algunas personas están comprando para sus hallacas y otras, compran para vender”, dijo.

El mercado de Quinta Crespo vende los ingredientes para las hallacas durante todo el año. La encargada de una carnicería, Yésica Chávez, indicó que vende pulpa y lomo de cochino, pulpa de solomo, tocino por $ 4 el kg. “Se le puede picar todo al cliente sin costo adicional”.

Otra carnicería vende un combo con carne, cochino, tocino y pollo por $ 35 y también ofrece picar todo. En un puesto que comercializa aves, venden gallina por $ 4,5 y pechuga de pollo. “La gente está comprando para hacer ya”, dijo Rogelio Do Santos, dueño del negocio.

Un comercio de hortalizas vende pimentón, apio España y cebollín por $ 3,50 cada uno, ajo por $ 10,94 el kg, tomates por $ 4,10; cebolla por $ 2,62, ají dulce por $ 2,06, papelón por $ 3,28.

El dueño de S & G Market 2026 vende las hojas, onoto, encurtidos, alcaparras y pasas por $ 5,47 el kg cada uno, aceitunas rellenas, la harina PAN por $ 1,53.

El mercado de San Martín cuenta con todo lo requerido para las hallacas. Vendedores de proteína ofrecen pulpa negra, pechuga de pollo, la pulpa de pernil vale $ 9,5 el kg, “es la que más se vende. La gente está comprando y congelando”, dijo Jimy Medina, carnicero.

El ajo, cebollín y apio españa se consiguen en $ 3,28 el kg, el pimentón y la cebolla en $ 2,18 el kg cada uno;, las alcaparras en $ 8,75; pasas en $ 6,56; ajos venden también aceitunas y encurtidos; entre otros ingredientes.

Las amas de casa compran y guardan ingredientes no perecederos de las hallacas

Las amas de casa realizan desde ya las compras de algunos ingredientes y los guardan.

Aura Mata señaló que hará más de 200 hallacas para el 24 y 31 de diciembre porque hay mucha gente en su casa y le manda algunas a una sobrina en los valles del Tuy. “Si hemos comprado y guardado algunas cosas como aceitunas, alcaparras, pasitas y faltan las hojas”.

Añadió que le faltan ajoporro, cebollín, harina, las carnes y otros ingredientes que comprará “poco a poco porque uno está jubilado. Invertiré más este año porque todo ha subido”.

Dayana Montes de Oca dijo que normalmente hace 50 hallacas. “He ido comprando para tener ahí lo poquito que uno vaya a necesitar. Tengo aceitunas, alcaparras, pasas, onoto, pabilo. Solo me faltan la carne, el pollo, cochino, hojas y manteca. Gastaré $ 100”.

Zoraida Murillo indicó que hará en promedio 40 hallacas. “He ido comprando algunas cosas, compré l carne, gallina y cochino, aceite, onoto y ajo. Faltan las hojas, aceitunas, alcaparra, pasas, cebollas, ajo y cebollín; en eso invertiré $ 30”.

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