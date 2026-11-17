El Banco del Tesoro desplegará su unidad móvil de atención al cliente T-mueve en las instalaciones del Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas este martes 17 de noviembre de 2026, con motivo del encuentro de béisbol entre los Leones del Caracas y los Navegantes del Magallanes.
De acuerdo con la información difundida a través de su cuenta en Instagram, el operativo especial funcionará desde las 3:00 p. m. hasta las 9:00 p. m., con el objetivo de facilitar gestiones financieras a los asistentes al duelo de los eternos rivales.
Trámites y atención disponibles en la jornada
Durante el horario establecido en el recinto deportivo, el personal de la entidad financiera ofrecerá los siguientes servicios a los usuarios y fanáticos:
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Apertura de cuentas bancarias para nuevos clientes.
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Atención personalizada y asesoría sobre los productos y servicios financieros de la institución.
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Información general sobre las plataformas digitales del banco, entre ellas Tesoro en Línea y la aplicación T Móvil.
Esta iniciativa forma parte de los operativos móviles que ejecuta la entidad pública en eventos masivos y jornadas deportivas de la capital para acercar sus taquillas y servicios digitales a los ciudadanos.
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