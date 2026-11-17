Los adultos mayores en Venezuela mantienen la expectativa ante el cronograma de pagos institucionales y bonos de protección social correspondientes a la segunda quincena de noviembre de 2026, tanto a través de la banca nacional como mediante la Plataforma del Sistema Patria.

De acuerdo con el esquema habitual de entregas que ejecutan el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y las instituciones adscritas al sistema de protección social, estos son los próximos depósitos que corresponden a este sector de la población.

Pensión del IVSS correspondiente al mes de diciembre

El pago regular de la pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) suele depositarse de forma adelantada alrededor del día 21 de cada mes.

Para esta jornada, los pensionados esperan la acreditación del mes de diciembre en sus cuentas bancarias habituales para este próximo viernes 20 de noviembre. Hasta ahora no ha sido confirmado por el IVSS.

Los abuelos y abuelas de la patria reciben el monto de 130,00 bolívares, el mismo que el salario mínimo en Venezuela.

Ingreso Integral para pensionados

A través del monedero digital del Sistema Patria, los adultos mayores inscritos en el IVSS y en la Gran Misión 100% Amor Mayor reciben mensualmente el Ingreso Integral de los pensionados.

Este abono se activa de manera progresiva inmediatamente después de que el IVSS hace efectiva la pensión mensual.

Para los adultos mayores que no cotizaron en el Seguro Social pero forman parte del registro de la Gran Misión 100% Amor Mayor, el depósito mensual se asigna directamente en el Monedero Patria.

Los adultos mayores recibirán un pago de 70 dólares a tasa del Banco Central de Venezuela (BCV); para esta oportunidad se estima que la suma sea de 63,000,00 bolívares.

Asimismo, los beneficiarios aguardan por el anuncio oficial sobre un posible tercer mes de aguinaldo o bonificación especial de fin de año, tras los desembolsos previos ejecutados por el organismo previsional.

Los beneficiarios y beneficiarias reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Nota: El monto reflejado es solo un estimado; es de recordar que el Ejecutivo nacional es quien establece la suma total que percibirán los abuelos en Venezuela.

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