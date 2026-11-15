Monedero Patria: conozca los bonos y sus montos en bolívares del 16 al 21 de noviembre

El Sistema Patria contempla nuevas asignaciones económicas entre el 16 y el 21 de noviembre, dirigidas principalmente a jubilados de la administración pública y pensionados.

Según reportes extraoficiales, los pagos se realizarían en fechas específicas y tendrían montos calculados con referencia al dólar.

Pagos previstos para jubilados y pensionados

La programación difundida señala que entre el lunes 16 y martes 17 de noviembre comenzaría la entrega para los jubilados del sector público que no reciben Cestaticket.

Este grupo tendría una asignación inicial de 133 dólares, equivalente a unos 120.000 bolívares, de acuerdo con la tasa estimada.

Por otra parte, el sábado 21 de noviembre estaría previsto el depósito para los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y los beneficiarios de la Misión 100% Amor Mayor. En este caso, el monto anunciado sería de 70 dólares, aproximadamente 63.000 bolívares.

¿Cómo se recibirán los bonos?

Las asignaciones se acreditarían directamente en las cuentas individuales de los beneficiarios registrados en la plataforma.

Una vez procesados los depósitos, los usuarios recibirían un mensaje de texto desde el número corto 3532 para informarles sobre la disponibilidad de los recursos.

Los montos en moneda nacional estarán sujetos a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) correspondiente al momento de la acreditación, debido a que estos beneficios están indexados al dólar.

Después de confirmar la recepción del beneficio, los usuarios podrán consultar sus fondos mediante veMonedero y gestionar las operaciones disponibles en el sistema.

Entre las alternativas se encuentra transferir el dinero a cuentas bancarias de instituciones públicas o privadas. Sin embargo, se recomienda revisar periódicamente la plataforma para comprobar los depósitos y posibles notificaciones.

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