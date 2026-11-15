Cruz Roja anuncia jornada médica especial este 16 de noviembre: conozca las especialidades y horarios

La Cruz Roja Venezolana, Filial Maracaibo, realizará una jornada médica especial este lunes 16 de noviembre, dirigida a las personas que necesiten consultas, evaluaciones y chequeos de salud.

Esta actividad tendrá lugar en los Servicios Médicos «Carlos Machado Herrera», desde las 7:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde.

La iniciativa contempla atención en distintas áreas de la medicina, con el propósito de facilitar a los ciudadanos el acceso a profesionales de salud en un mismo establecimiento.

Especialidades disponibles durante la jornada

Entre los servicios anunciados por la Cruz Roja Maracaibo se encuentran consultas de psiquiatría, urología, pediatría, medicina interna, ginecología, cardiología, odontología y traumatología. También estará disponible el servicio de ecografía, además de otras especialidades que podrán consultarse directamente con la institución.

¿Cómo reservar una consulta?

Para organizar la atención, la institución habilitó un canal de comunicación mediante WhatsApp, donde los ciudadanos podrán solicitar detalles sobre las consultas y coordinar sus citas.

El número disponible es 0414 684 09 53. A través de este contacto también será posible conocer los presupuestos de los servicios médicos.

La organización reiteró su invitación a quienes necesiten atención médica para que se comuniquen con anticipación y obtengan información sobre las especialidades disponibles y los procedimientos para asistir a esta jornada.

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