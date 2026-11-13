Permiso de trabajo, TPS y Parole en vilo: el método oficial de USCIS para saber si aprobaron tu caso y qué pasa en Doral

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) ofrece herramientas digitales gratuitas para que quienes solicitan permisos de trabajo (EAD), Estatus de Protección Temporal (TPS) o parole puedan revisar el estado de sus casos sin pagar a intermediarios.

Saber cómo usar estos recursos es especialmente importante en noviembre de 2026 para quienes viven en ciudades con una gran población migrante, como Doral, en el condado de Miami-Dade, Florida, donde los cambios regulatorios generan incertidumbre.

Panorama actual en Doral, Miami: el impacto del TPS y las protecciones migratorias

Doral se ha convertido en uno de los principales centros de la diáspora hispana y venezolana en el sur de Florida. De acuerdo con datos oficiales de la Oficina del Censo de Estados Unidos (U.S. Census Bureau), el 85,5 % de sus habitantes se identifica como hispano o latino, mientras que el 70,3 % nació fuera de Estados Unidos.

Por su composición demográfica, Doral ocupa un lugar destacado en el debate migratorio nacional. Las cancelaciones de las designaciones de TPS para países como Venezuela, Haití, Nicaragua y Honduras, junto con los litigios federales en curso, han aumentado la incertidumbre laboral en la zona.

Entre estos procesos figura una suspensión administrativa temporal de 14 días, dictada este noviembre de 2026 por el Noveno Circuito en el caso venezolano. La incertidumbre también repercute en la economía local.

En respuesta, la Oficina de la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, envió esta semana una carta al Congreso para pedir que el TPS se restablezca por ley y que se protejan de inmediato las autorizaciones de empleo de los residentes del condado.

Según la administración local, retirar estas protecciones afectaría sectores esenciales como la salud, la construcción, la hotelería y los pequeños comercios que mantienen en marcha ciudades como Doral.

¿Cómo consultar el estado de tu caso en USCIS paso a paso y sin intermediarios?

Para evitar estafas y cargos innecesarios por trámites públicos, puedes consultar cualquier solicitud administrativa —como el Formulario I-765 (permiso de trabajo), el Formulario I-821 (TPS) o el Formulario I-131 (permiso de viaje)— en el portal oficial de USCIS. El proceso toma menos de dos minutos:

Busca tu número de recibo: Revisa la notificación de acción (Formulario I-797) que USCIS te envió por correo o publicó en tu cuenta digital. Allí encontrarás un código único de 13 caracteres: tres letras al inicio (como IOE, EAC, WAC, LIN, SRC, NBC o MSC), seguidas de 10 dígitos.

Entra al verificador oficial: Ve directamente a la herramienta Estatus de Caso en Línea en egov.uscis.gov/es. Antes de ingresar tus datos, comprueba que la dirección termine en .gov para asegurarte de que estás en un sitio gubernamental

Ingresa el código sin guiones: Escribe los 13 caracteres en el campo de búsqueda. No incluyas guiones; si tu notificación muestra asteriscos, consérvalos.

Revisa la actualización: Pulsa el botón de verificación para consultar la última acción registrada en tu caso. El sistema también te indicará si USCIS necesita más evidencia o si ya aprobó tu tarjeta EAD.

USCIS también recomienda crear una cuenta gratuita en my.uscis.gov. Desde allí puedes recibir alertas por correo electrónico, descargar copias digitales de las notificaciones oficiales, actualizar tu dirección después de una mudanza y consultar los tiempos de procesamiento de cada oficina.

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