Activan jornada de trámites para pescadores y comerciantes en Los Roques: todo lo que debe saber

El Gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda puso en marcha una jornada especial de atención integral en el Archipiélago Los Roques.

Esta iniciativa cuenta con la participación de diversas autoridades marítimas y busca ordenar la situación legal de naves y locales comerciales en la zona.

Las actividades se desarrollan desde el 20 hasta el 28 de noviembre. Diferentes oficinas públicas se trasladan al archipiélago para facilitar los trámites a los habitantes locales, pescadores y dueños de negocios turísticos.

Revisiones técnicas de embarcaciones

Los dueños de naves asisten a las inspecciones obligatorias entre el 20 y el 28 de noviembre. Los inspectores entregan las licencias de navegación, los certificados de radio y la inscripción en el registro naval venezolano.

Fase administrativa y permisos comerciales

El proceso administrativo funciona del 23 al 28 de noviembre. Los pescadores artesanales formalizan sus naves de hasta 10 unidades de arqueo bruto mediante la providencia oficial correspondiente.

Por su parte, los posaderos y comerciantes gestionan sus permisos de funcionamiento y las constancias del cuerpo de bomberos.

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