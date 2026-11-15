Comida gratis en Texas y California: entrega de despensas programdas del 16 al 21 de noviembre

Actualmente, al menos dos bancos de alimentos en Estados Unidos (EEUU) -específicamente en Texas y California- han anunciado entrega de despensas de alimentos gratuitas, del lunes 16 al sábado 21 de noviembre.
En el caso de Texas tenemos las entregas semanales de despensas de alimentos que realiza el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB), en conjunto con su socio de alimentación Caridades Católicas Dallas.
Para recibir la atención alimentaria con el NTFB, en cualquiera de las distribuciones de alimentos, no requiere registro previo, tampoco debe pagar nada por la atención.
Lo que sí se solicita a los participantes es que compartan su nombre y el tamaño de la familia al momento de recibir el beneficio.
Así mismo, deben proporcionar un código postal donde reside para recibir alimentos.
Para esta semana se han organizado un total de 40 jornadas, en una variedad de horarios y locaciones, esto, para los residentes de bajos ingresos del norte de Texas.
Los asistentes serán atendidos por orden de llegada, por lo que se recomienda presentarse temprano.
Caridades Católicas con NTFB (Texas)
Lunes 16 de noviembre
- 9:00AM | Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita - 2601 Singleton Blvd., Dallas, TX 75212
- 1:00PM | Grace Lutheran - 2402 W Ennis Ave, Ennis, TX 75119
Martes 17 de noviembre
- 7:45AM | CBO / Christian Benevolent Outreach - 1804 Avenue P, Plano, TX 75074
- 9:00AM | Lakeside Community Church - 1056 TX-276, West Tawakoni, TX 75474
- 9:00AM | Our Lady of the Lake - 1305 Damascus Road, Rockwall, TX 75087
- 9:00AM | St. Michaels Grand Prairie - 2910 Corn Valley, Grand Prairie, TX 75052
- 9:00AM | Biltmore Apartments - 6219 Melody Lane, Dallas 75231
- 11:30AM | Northway Christian Church - 7202 W. Northwest Hwy, Dallas, TX 75225
- 1:00PM | St. Paul Parish Center - 900 St Paul Dr, Richardson, TX 75080
- 1:00PM | Iglesia De Dios Dunamis Greenville - 9801 Wesley Street, Suite 101/102, Greenville, TX 75402
- 1:00PM | Lifeway Church/Heart and Hand Ministry - 106 E Princeton Dr, Princeton, TX 75407
Miércoles 18 de noviembre
- 9:00AM | St. Patrick-Denison - 314 N. Rusk Ave., Denison, TX 75020
- 9:00AM | Shiloh Baptist Church - 921 W Illinois Ave, Dallas, TX 75224
- 9:00AM | Tyler Street Community Service Outreach - 906 W. 10th Street, Dallas, TX 75208
- 9:00AM | St. Philip - 8131 Military Pkwy, Dallas, TX 75227
- 9:00AM | St. Francis-Lancaster - 1537 Rogers Ave., Lancaster, TX 75134
- 1:00PM | Iglesia De Dios Tabernaculo de Alabanza - 404 Reed St., Honey Grove, TX 75446
- 1:00PM | Human Rights Initiative of North Texas - 2801 Swiss Ave #130, Dallas, TX 75204
- 1:00PM | Cornerstone Church in Rowlett - 4000 Dalrock Rd., Rowlett, TX 75088
- 1:00PM | Cristo Rey - 9701 San Leon Ave, Dallas, TX 75217
- 1:00PM | Estelle Village Apartments - 5969 Highland Dr Dallas 75241
Jueves 19 de noviembre
- 9:00AM | City of Ferris - 1000 Ferris Rd, Ferris, TX 75125
- 9:00AM | Our Lady of Perpetual Help - 2517 Anson Rd., Dallas, TX 75235
- 9:00AM | Bear Creek Community Church - 2700 Finley Rd, Irving, TX 75062
- 9:00AM | My New House/ New Hope Baptist Church - 704 Ripley St., Ennis, TX 75119
- 1:00PM | Victory in Him - 301 W Knox St Ennis 75119
- 1:00PM | Oasis on the MT CHC - 821 E Miller Rd., Garland, TX 75040
- 1:00PM | Immaculate Conception - 3000 TX-22, Corsicana, TX 75110
- 1:00PM | First Fellowship Baptist Church - 3150 S Great Trinity Forest Way, Dallas, TX 75216
Viernes 20 de noviembre
- 9:00AM | Dela eld Villa Apartments - 4101 Dela eld Villa Lane, Dallas, TX 75228
- 9:00AM | Faith Fellowship Missionary Baptist Church - 4205 S Robinson Road, Grand Prairie, TX 75052
- 9:00AM | Iglesia Episcopal San Bernabe - 1200 N Shiloh Rd, Garland, TX 75042
- 9:00AM | Gaston Christian Center - 8515 Greenville Ave, Dallas, TX 75243
Sábado 21 de noviembre
- 9:00AM | Holy Family - 2323 Cheyenne St, Irving, TX 75062
- 9:00AM | Light Church - 2606 John West Rd, Mesquite, TX 75150
- 9:00AM | Rapha's World Ministries - 1350 E Arapaho Rd., Suite 120, Richardson, TX 75081
- 9:00AM | Springs Fellowship Church - 817 Holcomb Rd., Dallas, TX 75217
- 12:00PM | Geneva Heights Elementary - 5895 Goodwin Ave. Dallas 75206
- 12:30PM | El Shaddai-Irving - 402 W. Rochelle Rd., Irving, TX 75061
- 1:00PM | Bruton Terrace Church of Nazareth - 8851 Bruton Rd Dallas, TX 75217
FIND Food Bank (California)
El FIND Food Bank es el principal banco de alimentos del sur del estado, su misión principal es combatir el hambre y la inseguridad alimentaria.
Más específicamente en la región del desierto, sirviendo a los condados del este de Riverside y del sur de San Bernardino.
Funciona como un centro de distribución regional que recoge alimentos de diversas fuentes (donaciones, empresas, etc.) para luego repartirlos de manera equitativa.
Este proporciona entre el 75% y el 100% del suministro total de alimentos al 90% de los principales comedores populares, despensas de alimentos, organizaciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro de la región.
Por medio de su Mercado Móvil, ayuda a alimentar a un promedio de 120.000 personas al mes:
Martes 17 de noviembre
- En Sky Valley Community Center: 20905 Hot Springs Rd., Desert Hot Springs. De 4:00 a 5:00 de la tarde
Miércoles 18 de noviembre
- En Desert Mirage HS: 86150 Ave 66th, Thermal. De 4:00 a 5:00 de la tarde.
Jueves 19 de noviembre
- En James O. Jessie Desert Highland: 480 W. Tramview Rd., Palm Springs. De 4:00 a 6:00 de la tarde.
Viernes 20 de noviembre
- En FIND Food Bank: 83775 Citrus Ave, Indio. De 7:00 a 8:30 de la mañana.
- En Oasis Elementary: 88175 74th Ave, Thermal. De 4:00 a 6:00 de la tarde.
Sábado 21 de noviembre
- En Mathis Home: 81410 Hwy. 111, Indio. De 6:30 a 8:30 de la mañana.
- En La Quinta Library (Seniors Only): 78275 Calle Tampico, La Quinta. De 7:00 a 9:00 de la mañana.
Comida gratis en California: opciones con entregas fijas semanales
Además, las personas interesadas deben saber que hay otras organizaciones que también realizan entregas semanalmente, más locales, como ocurre en San diego.
Los cuales cuentan con una gran variedad de lugares, con lugares fijos mensuales repartidos una vez a la semana o durante ciertos días del mes.
Tales como:
- The Jacobs & Cushman San Diego Food Bank (Banco de Alimentos de San Diego): puedes realizar la búsqueda del más cercano a ti en el siguiente enlace: Obtener alimentos - Banco de alimentos de San Diego
- Feeding San Diego: puedes realizar la búsqueda del más cercano a ti en el siguiente enlace: Distribuciones gratuitas de alimentos: encuentre ayuda – Alimentando a San Diego.
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