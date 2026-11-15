Escándalo en Chicago: renuncia jefa de finanzas de Brandon Johnson y crece alerta por el presupuesto e impuestos de 2027

En medio de las negociaciones más críticas para definir cómo se gastará el dinero de los contribuyentes en 2027, la cúpula financiera de Chicago sufrió un nuevo terremoto político.

Ashlee Gabrysch, directora financiera de la ciudad, presentó su renuncia con efecto inmediato este viernes 13 de noviembre, tras permanecer apenas tres meses en el cargo.

Su salida no solo deja un vacío en plena recta final del presupuesto municipal, sino que destapó un fuerte cruce de acusaciones sobre la transparencia de las cuentas públicas y un pago millonario sin autorización.

Gabrysch -quien llegó a la administración en agosto procedente de la agencia calificadora Fitch Ratings- se convirtió en la tercera persona en abandonar la dirección financiera de Chicago en menos de un año, tras las salidas previas de Jill Jaworski y del director interino Steven Mahr.

El choque: integridad profesional frente a un pago de $75 millones

La dimisión escaló rápidamente de un movimiento administrativo a una disputa pública de alto voltaje:

La postura de Gabrysch: en su carta dirigida al alcalde Brandon Johnson, la exfuncionaria advirtió que los reportes financieros de la ciudad son la base que utilizan inversionistas, agencias calificadoras, el Concejo Municipal y los contribuyentes para tomar decisiones.

Señaló que dichos informes deben ser "completos y precisos" y sentenció que continuar en su puesto significaría "comprometer mi integridad y mis obligaciones profesionales", al no poder cumplir con su deber bajo las condiciones impuestas.

La respuesta de la alcaldía: la oficina de Johnson aceptó la renuncia de inmediato y contraatacó cuestionando su desempeño.

El secretario de prensa del alcalde aseguró que Gabrysch estuvo "ausente en gran medida" durante etapas clave de la elaboración del presupuesto y la acusó de actuar sin autoridad legal al ordenar al tesorero municipal emitir un pago de $75 millones.

Según detalló un portavoz municipal a NBC Chicago, dicho desembolso correspondía a una legislación aprobada el 2 de noviembre -una votación de 44-6 en el Concejo Municipal para realizar un pago adicional destinado a aliviar la crisis de pensiones de la ciudad-, pero la medida aún no había entrado en vigor.

La normativa exigía esperar a que el alcalde firmara o vetara la ordenanza, o a que esta entrara en vigencia automáticamente en la siguiente sesión del Concejo.

Gabrysch rechazó los señalamientos calificándolos como un intento "decepcionante, pero no sorprendente" de desviar la atención y atacar a quienes exigen rendición de cuentas.

El origen exacto de los $75 millones: la ordenanza del 2 de noviembre que detonó el conflicto está vinculada a una votación del Concejo Municipal sobre los ingresos de los parquímetros y la obligación de destinar $75 millones adicionales al fondo de pensiones de la ciudad (cuya deuda total asciende a $36.000 millones). La administración de Johnson había advertido que esa medida abría un nuevo agujero fiscal en su propuesta de presupuesto.

El trasfondo: un presupuesto de $17.600 millones y alertas de deuda

La salida de la funcionaria ocurre en un momento de extrema fragilidad para las finanzas de Chicago.

La ciudad intenta cerrar un complejo plan de gastos de $17.600 millones para el año fiscal 2027, marcado por un déficit inicial proyectado en $882.4 millones y una crisis acumulada de pensiones que ronda los $36.000 millones.

De acuerdo con reportes de WTTW, las tensiones entre Gabrysch y el equipo de Johnson ya eran visibles desde finales de octubre.

Durante una audiencia ante el Concejo Municipal el 26 de octubre, la ahora exdirectora financiera advirtió que la decisión de la alcaldía de pedir prestados $481 millones para cubrir demandas por mala conducta policial debilitaba la estabilidad fiscal del plan, reduciendo al 56 % la proporción del déficit cubierta con ingresos recurrentes y sostenibles a futuro.

Exigen investigación y nombran relevo interino

La crisis provocó reacciones inmediatas dentro del Concejo Municipal, donde distintos sectores temen que la inestabilidad afecte la calificación crediticia de Chicago y encarezca el costo de su deuda:

Actor / Institución Postura y acciones anunciadas Bill Conway (Concejal Distrito 34 y vicepresidente del Comité de Finanzas) Pidió una investigación inmediata y exhaustiva. Sostuvo que la carta de Gabrysch sugiere que se le pidió presentar información falsa, lo que calificó como un posible fraude contra los contribuyentes. Scott Waguespack (Concejal) Recordó que es el tercer director financiero que pierde Johnson en un año y vinculó la salida con las críticas de Gabrysch a las fallas del presupuesto desde el primer día de audiencias. Michael Belsky (Contralor municipal) Asumió de inmediato como director financiero interino. Aunque dijo estar decepcionado —pues ayudó a reclutar a Gabrysch—, defendió que el equipo de Johnson ha sido transparente con el público y el Concejo. Alcaldía de Chicago Anunció que remitirá el caso del pago de $75 millones a la Oficina del Inspector General de la ciudad para una revisión independiente.

¿Cómo afecta esto a los contribuyentes en Chicago?

Aunque las disputas políticas en el Ayuntamiento suelen parecer lejanas, una crisis en la dirección financiera tiene impacto directo en la economía cotidiana de quienes viven y trabajan en la ciudad:

Presión sobre los impuestos y tarifas locales: El presupuesto de 2027 aún debe aprobarse antes de que finalice el año. Cuando las cuentas públicas presentan vacíos o bloqueos políticos, el Concejo y la alcaldía suelen debatir aumentos en impuestos a la propiedad, tasas sobre servicios o recortes en programas municipales. Costo de los servicios públicos: Si las agencias calificadoras de Wall Street degradan la nota crediticia de Chicago debido a la falta de estabilidad financiera, a la ciudad le cuesta más caro pedir dinero prestado, lo que reduce el margen presupuestario para infraestructura, transporte, vivienda y asistencia comunitaria. Seguimiento ciudadano: Los residentes pueden consultar el avance de las audiencias presupuestarias y las sesiones del Concejo Municipal directamente a través del portal oficial del City Clerk of Chicago (chicityclerk.com), donde se publican las votaciones y enmiendas al plan de gastos de 2027.

El historial de rotación en la alcaldía: con la salida de Gabrysch, ya son tres los titulares de finanzas en la gestión de Brandon Johnson en aproximadamente doce meses: Jill Jaworski (quien dejó el puesto para incorporarse a Navy Pier), Steven Mahr (quien ejerció de forma interina) y Ashlee Gabrysch (agosto a noviembre de 2026).

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