Estudiantes indocumentados en Florida: qué pasó con la excepción universitaria y quiénes tienen plazo hasta 2027

Para miles de jóvenes inmigrantes que cursan estudios superiores en Florida, el camino hacia un título universitario enfrenta un escenario de incertidumbre.

Aunque las autoridades educativas estatales pusieron sobre la mesa una propuesta para suavizar el veto que prohíbe a personas sin estatus migratorio legal ingresar a las 12 universidades públicas del estado, la Junta de Gobernadores del Sistema Universitario Estatal (BOG) decidió aplazar la votación durante su reunión celebrada el pasado viernes 13 de noviembre en la Universidad Internacional de Florida (FIU), en Miami.

La medida en evaluación -impulsada por el personal técnico de la propia junta- no plantea una apertura general, sino una excepción puntual para evitar que estudiantes que ya iniciaron su carrera en el sistema de colleges estatales queden bloqueados a mitad de camino.

Sin embargo, el presidente del Comité de Asuntos Académicos, Doug Broxson, informó que el organismo recibió "comentarios adicionales que requieren evaluación antes de avanzar", dejando en suspenso el futuro inmediato de estos alumnos.

El choque legal: la prohibición de septiembre frente al sistema 2+2

El origen de esta revisión radica en una contradicción normativa.

El 3 de septiembre de 2026, la Junta de Gobernadores aprobó por unanimidad una enmienda (Regulación 6.001) que prohíbe a cualquier persona "presente en Estados Unidos de manera ilegal" matricularse por primera vez en las universidades públicas del estado a partir del año académico 2027-2028.

No obstante, esa restricción chocó directamente con la Sección 1007.23 de los Estatutos de Florida, conocida como el Acuerdo de Articulación Estatal o programa 2+2.

Esta ley estatal garantiza que todo estudiante que se gradúe con un título de Associate in Arts (AA) en uno de los 28 colleges públicos de Florida tiene garantizada la admisión -y la transferencia de al menos 60 créditos- a una de las 12 universidades públicas del estado para completar su licenciatura.

Como la regla aprobada en septiembre no contemplaba excepciones para los graduados de los colleges estatales, cientos de jóvenes que ya estaban cursando sus primeros dos años de estudios quedaron atrapados en un limbo legal.

¿Quiénes calificarían si se aprueba la excepción?

De retomarse y aprobarse el borrador presentado por la Junta de Gobernadores, el alivio aplicaría únicamente bajo condiciones estrictas:

Criterio Detalle de la propuesta en evaluación Fecha límite de inscripción Haberse matriculado en un programa de una institución del Sistema de Colleges de Florida antes del semestre de primavera de 2027. Requisito académico Graduarse con un título de Associate in Arts (AA) bajo el estatuto 1007.23(2) o participar en un programa dirigido 2+2 bajo la sección 1007.23(8). Convenios específicos Estar inscrito antes de la primavera de 2027 en un programa regido por un acuerdo directo entre un college estatal y una universidad pública. ¿A quiénes NO cubre? No beneficiará a estudiantes indocumentados recién graduados de secundaria (high school) ni a quienes ingresen a un college después del corte de primavera de 2027. Costo de matrícula Quienes logren transferirse bajo esta excepción deberán seguir pagando matrícula de no residente (out-of-state tuition), ya que la Legislatura derogó en 2025 la ley que les permitía pagar tarifas estatales.

El impacto directo en el sur de Florida

Según estimaciones del Higher Ed Immigration Portal, Florida alberga a cerca de 60.000 estudiantes indocumentados en la educación superior, una de las poblaciones más grandes del país.

El impacto de esta decisión se concentra especialmente en los condados del sur del estado, donde la red entre colleges y universidades es la principal vía de movilidad social:

Miami-Dade: los estudiantes de Miami Dade College (MDC) representan el grupo más numeroso que utiliza el puente académico hacia la Universidad Internacional de Florida (FIU) , institución donde el 93% de su alumnado reside en el estado.

los estudiantes de representan el grupo más numeroso que utiliza el puente académico hacia la , institución donde el 93% de su alumnado reside en el estado. Broward: quienes cursan estudios en Broward College dependen de las garantías de transferencia para continuar sus licenciaturas en Florida Atlantic University (FAU) u otros campus estatales.

quienes cursan estudios en dependen de las garantías de transferencia para continuar sus licenciaturas en u otros campus estatales. Palm Beach: los alumnos de Palm Beach State College enfrentan el mismo escenario para dar el salto hacia universidades públicas de cuatro años en áreas de alta demanda como salud, negocios, educación y tecnología.

Pulso político: entre el respaldo al veto y el llamado a derogarlo

La discusión mantiene divididos a los líderes políticos y educativos de Florida:

Postura oficialista: tras la aprobación del veto en septiembre, el vicegobernador Jay Collins calificó la restricción como de "sentido común", afirmando que las universidades públicas son "para estudiantes que están aquí legalmente" y que los contribuyentes no deben subsidiar a quienes infringieron las leyes migratorias.

En la misma línea, el comisionado de Educación, Henry Mack, respaldó el bloqueo señalando que los campus "no son un premio por una presencia ilegal".

Críticas y peticiones de derogación: por su parte, la exrepresentante estatal demócrata Anna Eskamani celebró que la junta reconociera el conflicto con la ley estatal, recordando que durante la sesión legislativa de 2026 dos proyectos republicanos para prohibir o limitar el acceso universitario a indocumentados (SB 1052 y HB 721) fracasaron sin convertirse en ley.

Tanto Eskamani como Gaby Pacheco, presidenta de la organización TheDream.US, instaron a la junta y al gobernador electo Byron Donalds (quien asumirá el cargo en enero de 2027) a derogar por completo las restricciones en lugar de aplicar parches limitados.

¿Qué sigue en el proceso?

Para que la excepción entre en vigor, el Comité de Asuntos Académicos y el pleno de la Junta de Gobernadores deben aprobar primero la publicación de un aviso de intención.

Una vez aprobado ese paso, la enmienda se someterá a un período de comentarios públicos de 14 días antes de regresar a la junta para una votación final en una próxima sesión.

El costo financiero real (Matrícula Out-of-State): incluso si un estudiante logra transferirse bajo esta excepción, el costo financiero será significativamente más alto.

En 2025, Florida derogó la ley de 2014 que permitía a los estudiantes indocumentados graduados de secundarias estatales pagar matrícula como residentes (in-state tuition).

Actualmente deben cubrir tarifas de estudiantes fuera del estado, que pueden triplicar o cuadruplicar el valor del crédito.

Restricciones paralelas en Colleges y educación técnica (CTE): la Junta de Gobernadores solo regula las 12 universidades públicas.

Sin embargo, en julio de 2026, la Junta Estatal de Educación de Florida (que supervisa los 28 colleges públicos) aprobó una regla paralela para bloquear también el ingreso de nuevos estudiantes indocumentados a los colleges y a los programas postsecundarios de Educación Técnica y Profesional (CTE).

De ahí la urgencia del corte de "antes de primavera de 2027".

Caída en la matrícula de estudiantes inmigrantes en el sur de Florida: Reportes educativos locales destacan que el endurecimiento migratorio ya está teniendo un efecto visible en las aulas: el distrito escolar de Miami-Dade registró una caída drástica en la llegada de nuevos estudiantes nacidos en el extranjero, pasando de un promedio de unos 22.000 alumnos nuevos al año a aproximadamente 3.000 en 2026.

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