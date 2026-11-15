EEUU pierde estatus de país libre de sarampión tras 26 años: estados más afectados y dónde vacunarse gratis

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) retiró la certificación que el país sostenía desde el año 2000, luego de que un panel de expertos verificara que el virus ha circulado de manera continua dentro del territorio estadounidense durante más de 12 meses consecutivos.

La decisión sigue un patrón regional similar al de Canadá, que también perdió este reconocimiento en noviembre de 2025.

El mapa de los fallecimientos y los estados más afectados

El retroceso sanitario coincide con el reporte de dos nuevas muertes en Pensilvania y Wisconsin.

Aunque el balance provisional de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) contabiliza seis decesos mientras concluye la validación federal, los departamentos de salud estatales ya confirman diez víctimas mortales en lo que va del año:

Pensilvania: encabeza la crisis con 7 fallecimientos y 1.542 contagios estatales (1.529 en el corte federal previo del 12 de noviembre).

La séptima víctima, reportada este viernes, era una persona que no estaba vacunada.

Wisconsin: registra 2 muertes , ambas en menores de edad. El primer fallecimiento infantil, ocurrido a inicios de noviembre, fue el primero en ese estado desde 1990.

registra , ambas en menores de edad. El primer fallecimiento infantil, ocurrido a inicios de noviembre, fue el primero en ese estado desde 1990. Nueva York: contabiliza 1 fallecimiento, el primero vinculado a esta enfermedad en más de tres décadas.

En cuanto al volumen total de contagios, los datos de los CDC con corte al 12 de noviembre ubican a Pensilvania, Carolina del Sur (670 casos), Utah (536 casos) y Wisconsin (505 casos) como las jurisdicciones con mayor carga de infecciones en el país.

Cifras récord que no se veían desde 1991

El informe epidemiológico federal confirma 5.412 casos distribuidos en 47 jurisdicciones estadounidenses (5.394 residentes y 18 visitantes internacionales), además de 591 hospitalizaciones (el 11% de los pacientes infectados).

Indicador epidemiológico Cifra / Dato actualizado (Nov. 2026) Contexto histórico y sanitario Contagios confirmados 5.412 casos (en 47 territorios) Mayor registro anual desde 1991 (cuando hubo 9.643 casos). Hospitalizaciones 591 pacientes (11 % del total) Aproximadamente 1 de cada 9 contagiados requirió ingreso médico. Comparación anual Más del doble que en 2025 En 2025 se reportaron 2.289 casos y en 2024 solo 285. Promedio previo Aproximadamente 180 casos al año Media registrada entre 2000 y 2024. Factor de riesgo 96 % sin vacunación Corresponde a personas no vacunadas o con estado desconocido.

¿Qué implica perder el certificado de eliminación?

La pérdida de este estatus no conlleva sanciones económicas, cierres de fronteras ni restricciones de viaje para los residentes o viajeros.

Sin embargo, representa un retroceso crítico de salud pública: indica que las cadenas de transmisión local no lograron cortarse en el plazo de un año.

Según los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para que EEUU recupere la certificación deberá demostrar que ha interrumpido por completo la propagación endémica del virus durante al menos 12 meses consecutivos, un objetivo que los especialistas vinculan directamente con elevar la cobertura infantil de vacunación por encima del 95%.

¿Qué deben saber las familias en EEUU para protegerse?

Con 43 brotes activos registrados en el país durante 2026 y el 96% de los contagios concentrado en personas sin esquema completo, las autoridades sanitarias recomiendan tomar medidas preventivas inmediatas:

Verificar la vacuna triple viral (MMR): protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola con una efectividad del 97 % con dos dosis y del 93 % con una dosis.

Los niños deben recibir la primera aplicación entre los 12 y 15 meses de edad, y el refuerzo entre los 4 y 6 años.

Vacunación gratuita sin importar el estatus migratorio: en EEUU, la vacuna MMR se administra sin costo a niños sin seguro médico o de bajos ingresos mediante el programa federal Vaccines for Children (VFC).

Asimismo, los departamentos de salud locales y centros de salud comunitarios (FQHC) aplican dosis a niños y adultos sin exigir estatus migratorio ni número de Seguro Social.

Identificar los síntomas a tiempo: el virus puede permanecer suspendido en el aire hasta dos horas después de que una persona infectada abandone una habitación.

Los síntomas aparecen entre 7 y 14 días tras el contagio e incluyen:

Fiebre alta (puede superar los 104 °F o 40 °C).

Tos seca, secreción nasal y ojos rojos o llorosos.

Pequeñas manchas blancas en el interior de las mejillas (manchas de Koplik).

Sarpullido rojo que inicia en el rostro y desciende por el cuello, torso y extremidades.

+ Llamar antes de acudir al hospital: ante la sospecha de contagio, comuníquese por teléfono con su clínica o sala de emergencias antes de asistir. Esto permite habilitar áreas de aislamiento y evitar contagiar a otros pacientes en la sala de espera.

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