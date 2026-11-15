Ingreso Integral para jubilados: conozca el monto en bolívares correspondiente a noviembre

De acuerdo al cronograma de pagos de meses anteriores, se estima que el Sistema Patria tenga previsto iniciar entre el lunes 16 y el martes 17 de noviembre la entrega del Ingreso Integral para Jubilados anteriormente llamado Bono de Guerra Económica, para el personal de la administración pública.

Para los jubilados que no perciben cestaticket se contempla una primera cuota de 133 dólares, equivalente a aproximadamente 120.000 bolívares aproximadamente, si se calcula con la tasa referencial de Bs. 900 por dólar del Banco Central de Venezuela (BCV), sin embargo, este monto podría variar.

¿Cómo consultar la asignación?

Los beneficiarios recibirán una notificación mediante un mensaje de texto enviado desde el número corto 3532. También podrán ingresar al Sistema Patria para comprobar si tienen el dinero disponible y revisar los detalles del beneficio.

La asignación de noviembre contempla así dos fechas para los jubilados de la administración pública, de acuerdo con la modalidad de beneficios que recibe cada grupo.

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