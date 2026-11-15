Aerolínea venezolana anuncia tarifas especiales para mayores de 60 años: conozca los detalles

La aerolínea Aeropostal Alas de Venezuela anunció un beneficio dirigido a los pasajeros mayores de 60 años, quienes podrán acceder a una tarifa especial para la compra de boletos.

La iniciativa busca ofrecer condiciones preferenciales a los adultos mayores que utilizan sus servicios de transporte aéreo.

¿Cómo acceder al beneficio?

Según informó la compañía, los interesados deben acudir directamente a sus oficinas comerciales y presentar la cédula de identidad para comprobar que cumplen con el requisito de edad. La gestión del pasaje se realiza de manera presencial.

Aeropostal habilitó tres puntos de atención para tramitar esta tarifa preferencial:

Caracas: Torre Letonia, urbanización La Castellana. Teléfono: 0212-2663121.

Valencia: Aeropuerto Internacional Arturo Michelena y Centro Comercial y Profesional OTAMA, nivel 3, urbanización El Viñedo.

Porlamar: Hotel Puerta del Sol, calle Los Pinos.

Detalles de la tarifa para adultos mayores

La aerolínea no especificó en su anuncio el porcentaje de descuento, los precios finales ni las posibles restricciones para utilizar este beneficio.

Por ello, recomienda a los pasajeros consultar directamente en sus oficinas comerciales las condiciones, disponibilidad y tarifas aplicables antes de gestionar sus boletos.

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