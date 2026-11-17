El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) recordó los pasos oficiales para corregir errores en los datos personales de la cédula de identidad.

Los ciudadanos venezolanos y naturalizados cuentan con esta guía digital para actualizar su información en el sistema y evitar inconvenientes con su documento de identificación.

Mantener la información exacta en el documento de identidad resulta fundamental para cualquier gestión legal, bancaria o administrativa dentro y fuera del país.

Pasos para actualizar datos personales en el Saime

Entra a la página oficial del Saime en la sección de trámites en línea.

Selecciona la opción para solicitar trámites e ingresa en la página de gestión de citas con tu usuario y contraseña.

Presiona el apartado de datos civiles, luego elige actualización de datos personales y verifica toda la información.

Agenda tu cita con la selección del estado y la oficina de tu preferencia.

Escoge la fecha disponible en el calendario y descarga la planilla de confirmación.

Recaudos obligatorios para el día de la cita

Venezolanos: copia certificada del acta de nacimiento.

Naturalizados: certificado de naturalización o copia de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Consecuencias de no corregir los datos personales en la cédula

La falta de coincidencia entre los datos de la cédula y los documentos civiles invalida la identidad del titular ante las instituciones públicas y privadas.

Esto paraliza gestiones esenciales como el cobro de pensiones, la inscripción en instituciones educativas, la firma de contratos y la emisión de documentos de viaje.

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