Acción de Gracias en Estados Unidos: ¿Dónde comprar ingredientes para la cena desde $3.50 por persona?

Con la llegada del esperado Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que se celebrará el 26 de noviembre, millones de familias ya están organizando la tradicional cena festiva.

Ante la inflación, varias cadenas de supermercados y tiendas minoristas lanzaron paquetes de ingredientes a precios competitivos, con los que es posible preparar el menú completo desde US$3.50 por persona.

Así lo señala un informe de la sección Mag del diario El Comercio, basado en publicaciones de medios especializados como Knox News, Cape Cod Times, Yahoo! Shopping y Grocery Dive.

Las ofertas incluyen ingredientes para cocinar en casa, desde el pavo hasta los acompañamientos clásicos, y en la mayoría de los casos no requieren condiciones complicadas.

¿Qué minoristas ofrecen las mejores ofertas para el Día de Acción de Gracias?

Las principales cadenas de Estados Unidos ajustaron sus precios por comensal para ayudar a las familias a ahorrar en este Día de Acción de Gracias. Estas son las opciones disponibles:

Walmart: Ofrece una canasta de 26 productos que incluye un pavo Butterball, guarniciones tradicionales y los ingredientes para preparar un pastel de calabaza. El paquete cuesta $35 y rinde para 10 comensales, lo que equivale a un costo aproximado de $3.50 por persona.

La promoción estará vigente tanto en tiendas físicas como en línea hasta el 24 de diciembre, aunque el monto final puede variar según el peso exacto del ave (tomando como base un pavo de 13.5 libras).

Target: Presenta una alternativa para grupos pequeños por $30 (precio antes de impuestos). La oferta alimenta hasta a 6 personas ($5 por porción) e incluye un pavo Butterball de hasta 10 libras,, papas, relleno, salsa de arándanos, gravy, pan y los ingredientes para preparar la clásica cazuela de ejotes (green bean casserole). La campaña estará disponible del 8 al 29 de noviembre.

Aldi: Destaca por no exigir cupones, membresías ni tarjetas de lealtad. Su paquete completo se vende por menos de $39 y alcanza para 10 personas (menos de $3.90 por porción).

Incluye un pavo de 16 libras junto con los acompañamientos esenciales y elementos para el postre hasta el 25 de noviembre.

Lidl: Su combo de ingredientes para la cena festiva cuesta $35.86 y rinde para un máximo de 10 personas (aprox. $3.59 por comensal). No obstante, para acceder a este precio promocional vigente del 11 al 25 de noviembre, es indispensable pertenecer al programa de lealtad de la cadena.

Wegmans: Ofrece un paquete valorizado en menos de $40 para 8 comensales (menos de $5 por persona). Incluye un pavo congelado de 13 libras, camotes, gravy, un pastel de calabaza congelado y otras guarniciones complementarias.

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