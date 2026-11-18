Ante la proximidad de las celebraciones de Acción de Gracias, miles de familias beneficiarias del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) planifican sus compras de supermercado utilizando sus tarjetas de transferencia de beneficios electrónicos (EBT).

Las normativas federales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) establecen criterios precisos sobre qué productos de la temporada festiva califican para el subsidio y cuáles quedan estrictamente excluidos.

Los lineamientos oficiales detallan que el saldo disponible en la tarjeta EBT está destinado a cubrir alimentos de consumo doméstico para el hogar, lo que incluye tanto los elementos principales de la cena como los acompañamientos tradicionales.

Sin embargo, los compradores deben separar correctamente los artículos al pasar por caja, ya que los productos no elegibles no pueden pagarse con este fondo federal.

¿Qué alimentos se pueden comprar con la tarjeta EBT para Thanksgiving?

Carnes y aves: Pavos enteros crudos (frescos o congelados), piezas de pollo, jamones y cortes de carne o pescado.

Pavos enteros crudos (frescos o congelados), piezas de pollo, jamones y cortes de carne o pescado. Frutas y verduras: Papas, camotes, vegetales frescos o enlatados para guarniciones, y frutas para postres o ensaladas.

Papas, camotes, vegetales frescos o enlatados para guarniciones, y frutas para postres o ensaladas. Abarrotes y panadería: Panes, mezclas para relleno (stuffing), arroz, cereales, pastas y salsas preparadas en frío.

Panes, mezclas para relleno (stuffing), arroz, cereales, pastas y salsas preparadas en frío. Lácteos e ingredientes para hornear: Leche, queso, mantequilla, crema, harina, azúcar y bases para pays o pasteles.

Leche, queso, mantequilla, crema, harina, azúcar y bases para pays o pasteles. Bebidas y complementos: Jugos, agua embotellada y refrescos sin alcohol, además de semillas orientadas al cultivo de alimentos en casa.

Las reglas federales también permiten adquirir comidas preparadas que se vendan frías y requieran cocción o calentamiento posterior en el hogar. No obstante, los establecimientos comerciales aplican restricciones operativas si el producto se encuentra caliente en el punto de venta.

¿Qué productos están prohibidos y no cubre el programa SNAP?

Bebidas alcohólicas y tabaco: Cerveza, vino, licores, cigarrillos y productos de vaporización o tabaco.

Cerveza, vino, licores, cigarrillos y productos de vaporización o tabaco. Comida caliente lista para comer: Pavos rostizados calientes en la sección de delicatessen, pollos asados tibios o guarniciones servidas a temperatura de consumo inmediato.

Pavos rostizados calientes en la sección de delicatessen, pollos asados tibios o guarniciones servidas a temperatura de consumo inmediato. Artículos no alimentarios: Suministros de limpieza, papel aluminio, servilletas, platos y cubiertos desechables, y comida para mascotas.

Suministros de limpieza, papel aluminio, servilletas, platos y cubiertos desechables, y comida para mascotas. Medicamentos y suplementos: Vitaminas, remedios, pastillas o cualquier artículo que contenga una etiqueta de información sobre suplementos (Supplement Facts).

Los expertos recomiendan a los usuarios consultar el saldo de su cuenta antes de realizar las compras masivas de la semana festiva. Asimismo, recuerdan que las tarifas de entrega a domicilio y los cargos por servicio en plataformas digitales de supermercados requieren un método de pago secundario, ya que los beneficios SNAP solo cubren el costo neto de los alimentos elegibles.

Visita nuestra sección: Servicios e Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube