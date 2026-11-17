El Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME) invita a toda la diáspora mexicana a participar en la convocatoria cultural "Tradiciones Mexicanas: Elaboración de platillos tradicionales", bajo el lema "La familia en cada platillo mexicano".

La iniciativa permanece abierta desde este momento hasta el próximo 11 de diciembre con el objetivo de preservar los sabores, conocimientos e historias gastronómicas que fortalecen la identidad cultural fuera de México.

Según el comunicado IMME en sus canales digitales, los organizadores destacan que las recetas seleccionadas formarán parte de las ediciones de 2027 de la revista Casa de México, publicación oficial del organismo.

Los participantes deben preparar un platillo representativo de sus raíces familiares, fotografiar el resultado y publicar la imagen en sus redes sociales personales. El texto que acompañe la publicación tiene que relatar el significado afectivo de la comida y detallar si adaptaron los ingredientes según la disponibilidad en su país de residencia.

¿Cuáles son los requisitos obligatorios para participar en la convocatoria gastronómica del IMME?

Plazo de publicación: Compartir la fotografía y la historia familiar en redes sociales antes del cierre oficial el 11 de diciembre.

Compartir la fotografía y la historia familiar en redes sociales antes del cierre oficial el 11 de diciembre. Etiquetado oficial: Mencionar de manera directa las cuentas institucionales verificadas del IMME en la plataforma elegida.

Mencionar de manera directa las cuentas institucionales verificadas del IMME en la plataforma elegida. Uso de etiquetas: Incluir obligatoriamente los hashtags #PlatilloHechoEnElExterior y #TradicionesMexicanasEnElExterior para validar el registro.

Las autoridades culturales advierten que únicamente tomarán en cuenta las publicaciones que cumplan con el etiquetado correcto y las etiquetas exactas de la campaña. La dinámica busca conectar a las distintas generaciones de migrantes mediante el rescate de la memoria culinaria compartida en el hogar.

Los organizadores animan a las familias a documentar el proceso creativo y explicar cómo sustituyen insumos tradicionales mexicanos por productos locales sin perder la esencia original. Esta vitrina internacional permitirá proyectar la riqueza culinaria regional de México hacia nuevas audiencias en todo el mundo.

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