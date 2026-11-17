La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) confirmó qué grupos recibirán primero el aumento del 3.6 % por el ajuste del costo de vida (COLA) de 2027.

Aunque el incremento se hará efectivo en enero del próximo año, más de 7.3 millones de personas recibirán el dinero adicional antes de que termine 2026.

Según el comunicado oficial y la hoja informativa del COLA 2027 publicados por la SSA, el ajuste beneficiará a más de 76 millones de estadounidenses que reciben prestaciones de jubilación, sobrevivientes, incapacidad (SSDI) y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Sin embargo, el calendario establece un orden de prioridad que adelanta el pago para tres grupos específicos.

Lista oficial de los primeros beneficiarios en recibir el aumento

De acuerdo con la información confirmada por la Administración del Seguro Social y reseñada por el diario AS USA, estos tres grupos recibirán el incremento el jueves 31 de diciembre de 2026:

Beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI): La SSA adelanta el depósito porque el 1 de enero es feriado federal por Año Nuevo.

Jubilados y otros beneficiarios desde antes de mayo de 1997: La agencia adelanta el pago al 31 de diciembre porque la fecha habitual —el día 3 de cada mes— cae en domingo y el viernes anterior es feriado.

Personas que reciben tanto SSI como Seguro Social: Quienes cobran ambas prestaciones en un mismo mes recibirán los dos depósitos, ya actualizados, el último día del año.

Para los casi 72 millones de beneficiarios restantes, la institución distribuirá los pagos con el aumento durante enero de 2027, según la fecha de nacimiento: el miércoles 13 de enero cobrarán quienes nacieron entre el 1 y el 10; el miércoles 20, quienes nacieron entre el 11 y el 20; y el miércoles 27, quienes nacieron entre el 21 y el 31.

¿Cuánto dinero adicional recibirán los beneficiarios del Seguro Social en 2027?

La Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo midió la inflación con el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos (CPI-W). Con base en ese cálculo, la SSA estableció el ajuste en un 3.6 %.

Según las cifras oficiales de la SSA, con este aumento los pagos promedio y máximos quedarán así:

Categoría de beneficiario Pago mensual en 2026 Nuevo pago con COLA 2027 (3.6 %) Todos los trabajadores jubilados (promedio) $2.095 $2.170 Pareja de ancianos (ambos cobran) $3.238 $3.355 Trabajador con incapacidad (promedio) $1.642 $1.701 Cónyuge sobreviviente con dos hijos $3.932 $4.074 Pago máximo estándar SSI (individuo) $994 $1.029 Pago máximo estándar SSI (pareja) $1.491 $1.544

¿Cómo conocer el monto exacto antes de recibir el pago del Seguro Social?

La Administración del Seguro Social enviará notificaciones personalizadas con el monto exacto a finales de noviembre y durante diciembre.

Quienes hayan activado las alertas digitales en su cuenta de my Social Security (ssa.gov/myaccount) antes del 18 de noviembre podrán descargar el aviso en el Centro de Mensajes en línea. Los demás usuarios recibirán una carta impresa por correo postal.

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