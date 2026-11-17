El tradicional Mercado Navideño de Seattle (Seattle Christmas Market) reabre sus puertas para celebrar la temporada festiva con una amplia oferta de atracciones invernales, puestos de artesanías y opciones gastronómicas de inspiración europea.

Este evento anual transforma el espacio urbano en un pueblo navideño iluminado, convirtiéndose en uno de los puntos de encuentro más concurridos del noroeste del Pacífico para familias, residentes y visitantes.

Según Latino Herald, la iniciativa busca recrear la magia de las festividades decembrinas mediante decoraciones monumentales, espectáculos en vivo y un ambiente festivo apto para todas las edades.

Los organizadores detallan que el recinto cuenta con zonas interactivas, áreas temáticas con nevadas artificiales y una gran variedad de alimentos internacionales que incluyen dulces tradicionales, bebidas calientes y especialidades culinarias de temporada.

¿Cuáles son los costos de entrada y los horarios del mercado navideño?

Las entradas se encuentran disponibles a través de plataformas digitales con precios accesibles que inician desde los $6.99, variando según el día de la semana y la antelación de la compra. Los boletos permiten el acceso general al recinto, donde los asistentes pueden disfrutar de la música en vivo y la iluminación nocturna.

El mercado opera con horarios extendidos durante los fines de semana y las semanas previas a la Navidad, facilitando la asistencia de familias trabajadoras y turistas que buscan realizar compras únicas o disfrutar de paseos nocturnos al aire libre. Se recomienda adquirir los pases con anticipación debido a la alta demanda que registra el evento cada año.

El espacio también incluye áreas específicas para la toma de fotografías memorables, estaciones de juegos infantiles y un carrusel tradicional que deleita a los más pequeños durante su recorrido por las instalaciones festivas.

¿Qué actividades imperdibles ofrece la experiencia navideña en Seattle?

Puestos artesanales: Cientos de casetas de madera inspiradas en los mercados alemanes que ofrecen regalos hechos a mano, decoraciones y adornos festivos.

Cientos de casetas de madera inspiradas en los mercados alemanes que ofrecen regalos hechos a mano, decoraciones y adornos festivos. Gastronomía internacional: Degustación de platillos típicos de invierno, chocolate caliente, vino especiado (glühwein) y repostería artesanal.

Degustación de platillos típicos de invierno, chocolate caliente, vino especiado (glühwein) y repostería artesanal. Espectáculos en vivo: Presentaciones corales, villancicos y actuaciones musicales itinerantes que ambientan todo el complejo ferial.

Los asistentes pueden consultar la cartelera detallada de presentaciones artísticas y los horarios específicos de apertura en los canales oficiales del evento para planificar su visita con total comodidad.

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