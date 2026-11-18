La nostalgia decembrina desembarca en los restaurantes de comida rápida de Estados Unidos (EEUU). A partir del 1 de diciembre, McDonald’s pondrá a la venta una edición especial inspirada en Home Alone (Mi Pobre Angelito), la emblemática película protagonizada por Macaulay Culkin en 1990.

La propuesta comercial busca recrear las escenas más recordadas de Kevin McCallister a través de productos de edición limitada, empaques temáticos y artículos de colección que estarán disponibles hasta agotar existencias en los locales participantes del país.

“La comida Home Alone convierte los momentos más memorables de Kevin en algo que los fans pueden probar, coleccionar y hacer suyo”, señaló la compañía mediante un comunicado oficial.

Cultura: La película Home Alone, dirigida por Chris Columbus y escrita por John Hughes, se estrenó en noviembre de 1990 y es conocida en gran parte de Latinoamérica como Mi Pobre Angelito y en España como Solo en casa.

¿Qué incluye el menú especial por horario?

A diferencia de otras promociones que se limitan al horario vespertino, la cadena con sede en Chicago diseñó opciones para cubrir toda la jornada, adaptando los platos principales según la hora del día:

Horario Platos principales disponibles Complementos temáticos incluidos Desayuno Sausage, Egg & Cheese McGriddle (entre otras opciones matutinas de la campaña). Un par de calcetines coleccionables (diseño aleatorio). Almuerzo y Cena Big Mac o Chicken McNuggets. Little Nero’s Pizza McShaker Fries (medianas), salsa Lovely Cheese Pizza Dipping Sauce y calcetines coleccionables.

Los nuevos sabores inspirados en Kevin McCallister

El atractivo gastronómico de la campaña gira en torno a las preferencias culinarias del personaje en la cinta original, destacando tres lanzamientos exclusivos:

Little Nero’s Pizza McShaker Fries: un homenaje directo a la pizzería ficticia de la película. Los clientes reciben papas fritas medianas junto con una bolsa especial y un sobre sazonador con notas de tomate ácido, ajo, hierbas italianas y queso intenso para agitar y mezclar antes de comer.

un homenaje directo a la pizzería ficticia de la película. Los clientes reciben papas fritas medianas junto con una bolsa especial y un sobre sazonador con notas de tomate ácido, ajo, hierbas italianas y queso intenso para agitar y mezclar antes de comer. Lovely Cheese Pizza Dipping Sauce: una salsa para acompañar inspirada en el pedido favorito de Kevin: pizza de queso sin ingredientes adicionales.

una salsa para acompañar inspirada en el pedido favorito de Kevin: pizza de queso sin ingredientes adicionales. Everything Sundae McFlurry: pensado como el postre ideal para una maratón de películas, este helado suave de vainilla combina salsa de chocolate caliente, trozos de galletas Oreo y dulces M&M’s de colores.

Calcetines coleccionables y evento inmersivo en California

Cada compra del paquete promocional incluye un par de calcetines coleccionables con uno de cuatro diseños distintos, todos alusivos a momentos icónicos del filme.

Según detalló la empresa, están diseñados tanto para uso cotidiano como para las reuniones navideñas en casa.

La campaña cuenta además con el respaldo del propio Macaulay Culkin, quien celebró la iniciativa destacando el vínculo intergeneracional de la historia:

“Dar vida a esto con McDonald’s y poder revivir estos momentos con mis propios hijos me recuerda por qué los fans siguen regresando a la historia de Kevin. Esa es la magia que estamos celebrando aquí”.

Para los fanáticos residentes en California o quienes visiten el área, McDonald’s organizará el Home Alone Challenge, una experiencia inmersiva presencial en Los Ángeles los días 4 y 5 de diciembre, cuya participación requiere registro previo a través de los canales oficiales de la marca.

+ El menú viene en una caja inspirada en la casa McCallister y que los 4 diseños de calcetines incluyen a Kevin McCallister, Grimace (imitando el grito de Kevin), Hamburglar (como uno de los bandidos) y Birdie.

Guía rápida para consumidores

Fecha de inicio: 1 de diciembre.

1 de diciembre. Disponibilidad: únicamente en restaurantes McDonald’s participantes de Estados Unidos y por tiempo limitado (hasta agotar existencias).

únicamente en restaurantes McDonald’s participantes de Estados Unidos y por tiempo limitado (hasta agotar existencias). Recomendación de compra: debido a la alta demanda que suelen generar los artículos coleccionables de la marca (como los calcetines incluidos en este menú), se aconseja verificar la disponibilidad en la aplicación móvil de McDonald’s antes de acudir al local, ya que el inventario puede variar según la sucursal.

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