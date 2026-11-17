Washington D.C. y sus comunidades vecinas activan su calendario festivo de fin de año con un despliegue masivo de iluminación pública que transforma la capital estadounidense en un circuito invernal desde finales de noviembre hasta principios de enero.

Las autoridades locales y organizaciones privadas coordinan decenas de ceremonias gratuitas y espectáculos temáticos que celebran tanto la Navidad como Hanukkah, impulsando el turismo regional y la actividad comercial tras el Día de Acción de Gracias.

Eventos

Según detalla El Tiempo Latino, estos son los eventos destacados para la Navidad en el DC:

Enchant DC (Nationals Park): Abre su laberinto de luces navideñas del 20 de noviembre al 27 de diciembre.

Abre su laberinto de luces navideñas del 20 de noviembre al 27 de diciembre. Hotel Omni Shoreham: Realiza su encendido de árbol con acceso gratuito el sábado 28 de noviembre a las 6:00 p. m.

Realiza su encendido de árbol con acceso gratuito el sábado 28 de noviembre a las 6:00 p. m. ZooLights (Zoológico Nacional): Ilumina sus instalaciones del 30 de noviembre al 3 de enero de 2027.

Ilumina sus instalaciones del 30 de noviembre al 3 de enero de 2027. Árbol de Navidad Nacional (La Elipse): Celebra su ceremonia oficial frente a la Casa Blanca el jueves 3 de diciembre y mantiene el acceso diario al público hasta el 1 de enero.

Celebra su ceremonia oficial frente a la Casa Blanca el jueves 3 de diciembre y mantiene el acceso diario al público hasta el 1 de enero. Menorá Nacional (La Elipse): Enciende sus luces en el marco de Hanukkah —festividad que transcurre del atardecer del 4 al 12 de diciembre—, con fecha prevista para el viernes 4 de diciembre a las 4:00 p. m. o el domingo 6, según la confirmación final del comité organizador.

Enciende sus luces en el marco de Hanukkah —festividad que transcurre del atardecer del 4 al 12 de diciembre—, con fecha prevista para el viernes 4 de diciembre a las 4:00 p. m. o el domingo 6, según la confirmación final del comité organizador. Westfield Montgomery (Bethesda): Organiza su celebración de la menorá el sábado 5 de diciembre, entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m.

Organiza su celebración de la menorá el sábado 5 de diciembre, entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m. Mount Vernon: Presenta sus iluminaciones navideñas acompañadas de fuegos artificiales los días 19 y 20 de diciembre.

Otros eventos

Adicionalmente, el circuito regional contempla eventos próximos a confirmar fecha exacta en puntos estratégicos como Union Market, Capitol Hill, la Estación Unión, Cathedral Commons, Old Town Alexandria, Reston, Del Ray y el espectáculo nocturno de National Harbor.

Las convocatorias de mayor perfil exigen planificación previa y la demanda turística alcanza su punto máximo en diciembre.

Los organizadores instan a los asistentes a verificar los portales oficiales de cada sede para asegurar disponibilidad, horarios definitivos y pases de acceso.

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