Ruby Modesta Ortiz, una madre hispana de 33 años, fue atropellada en el freeway 118 de California el 6 de noviembre de 2026.

Su familia exige respuestas sobre cómo terminó sola en la autopista antes de ser embestida por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga.

La víctima, madre de cuatro hijos, fue encontrada en un talud junto a los carriles en dirección oeste, lo que ha generado inquietud entre sus seres queridos.

Culpable

Las autoridades arrestaron a Justin Manuel Nepomuceno, el conductor implicado, quien enfrenta cargos por homicidio vehicular y darse a la fuga.

Sin embargo, su familia sigue sin entender las circunstancias que llevaron a Ruby a estar sola en la carretera, según detalla Mundo Now.

Celeste Miranda, hermana de Ruby, mencionó que un testigo la vio en un automóvil con un hombre, conocido como “Jr.”, horas antes del accidente. Este vehículo fue hallado abandonado cerca del lugar del atropello.

Familia pide justicia

La familia de Ruby, preocupada por posibles situaciones de violencia doméstica, reveló que la mujer había llamado angustiada a su madre días antes de su muerte.

Miranda expresó sus dudas sobre lo sucedido, sugiriendo que Ruby podría haber sido empujada de un coche durante una discusión, aunque esto no ha sido confirmado por las autoridades.

La familia también ha desmentido rumores sobre problemas de adicción o que Ruby viviera en la calle.

La Patrulla de Caminos de California (CHP) continúa investigando el caso, buscando esclarecer cómo Ruby llegó al freeway y qué ocurrió antes del trágico accidente.

La oficina del médico forense determinó que la causa de la muerte fue traumatismo contundente, mientras sus hijos enfrentan la dolorosa pérdida de su madre.

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