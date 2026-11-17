El Departamento de Trabajo de Nueva York reabrió su renovado sistema digital para que los beneficiarios del seguro de desempleo certifiquen las semanas pendientes tras un cierre operativo de más de diez días.

La reactivación gradual comenzó el jueves 12 de noviembre de 2026 y alcanzó su operatividad total el viernes 13, permitiendo tramitar solicitudes nuevas y actualizar datos personales luego de la interrupción técnica iniciada el 2 de noviembre a las 5:00 de la tarde, la cual bloqueó tanto las gestiones web como la atención telefónica.

Pasos obligatorios para desbloquear los depósitos acumulados

La reapertura del portal no genera transferencias automáticas por los días de inactividad, por lo que cada usuario debe ingresar con su nombre de usuario y contraseña habituales de NY.gov sin abrir perfiles duplicados.

Quienes mantienen un expediente activo deben completar la declaración semanal de cada período atrasado para validar su elegibilidad, mientras que los nuevos aspirantes deben radicar su petición inicial desde cero.

Según cifras oficiales de la agencia estatal, más de 50.000 residentes completaron sus certificaciones durante las primeras horas del relanzamiento, aunque el organismo aclaró que dicho volumen representa trámites procesados y no abonos bancarios inmediatos.

La plataforma móvil admite ahora la carga directa de documentos, consultas en tiempo real y tecnologías de asistencia desde teléfonos inteligentes o tabletas.

El requisito laboral que frena el dinero si los usuarios lo omiten

La pausa tecnológica de casi dos semanas nunca suspendió los deberes legales de reinserción económica para los desempleados en el estado.

Salvo casos con exención formal, los solicitantes tuvieron que ejecutar y documentar al menos tres actividades semanales de búsqueda de empleo durante el apagón del sistema.

El nuevo software exige ingresar detalladamente ese historial laboral en cada certificación semanal. El Departamento de Trabajo advirtió con firmeza que omitir este registro bloquea de inmediato la liberación de los fondos correspondientes, agravando los retrasos financieros que la propia administración estatal estimó previamente en un lapso de transición de nueve a doce días.

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