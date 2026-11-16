El alcalde de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, promulgó la Ley de Oportunidad Comunitaria de Compra (COPA), una reforma histórica que pone freno a la especulación inmobiliaria y permite que residentes y grupos vecinales tengan más control sobre sus propios edificios.

Según un comunicado oficial publicado por la Alcaldía de Nueva York (nyc.gov) el 10 de noviembre de 2026, la ley concede a organizaciones sin fines de lucro y fideicomisos de tierras comunitarias la primera oportunidad de comprar propiedades multifamiliares antes de que se ofrezcan en el mercado privado.

La legislación, promovida en el Concejo Municipal por la concejala Sandy Nurse, modifica las reglas de compraventa de viviendas en los cinco condados.

Con su firma, la administración Mamdani cumple una de las principales promesas de su plan de vivienda Block by Block y pone fin a una batalla legislativa de seis años, que incluso superó el veto del exalcalde Eric Adams en diciembre de 2025.

¿Cómo funciona paso a paso el derecho de compra comunitaria en Nueva York?

Según las pautas publicadas en el portal oficial de la Oficina del Alcalde de Nueva York, el mecanismo establece plazos estrictos y garantías para evitar que los edificios terminen en manos de propietarios negligentes:

Certificación de compradores: El Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda (HPD) creará y mantendrá un registro de “entidades calificadas”.

Podrán inscribirse organizaciones sin fines de lucro, asociaciones de inquilinos y fideicomisos comunitarios que acrediten solvencia financiera y experiencia en la gestión de viviendas asequibles.

Ventana exclusiva de 145 días: Cuando el propietario de un edificio elegible decida venderlo, deberá notificar primero a las autoridades y a las organizaciones inscritas.

Estas contarán con un plazo exclusivo de 145 días para presentar una oferta y concretar la compra, sin competir con fondos de inversión privados.

¿Qué edificios abarca la nueva ley COPA en Nueva York?

El informe oficial de nyc.gov señala que la medida busca proteger directamente a las familias trabajadoras y se centra en dos tipos de propiedades:

Edificios multifamiliares deteriorados: Inmuebles residenciales con cuatro o más unidades que presentan infracciones graves al código de vivienda o problemas de abandono estructural.

Viviendas con asequibilidad regulada: Edificios sujetos a acuerdos vigentes con el HPD, cuyos contratos de renta protegida podrían estar próximos a vencer.

"Nuestros hogares deben ser lugares de estabilidad, no vehículos para la especulación. COPA pone el poder en manos de las organizaciones comunitarias que han pasado años sirviendo a nuestros vecindarios y luchando para mantener a los neoyorquinos con techo", afirmó el alcalde Zohran Mamdani durante el acto oficial reseñado por la Alcaldía de Nueva York.

Un plan integral de 22 mil millones de dólares en Nueva York

La entrada en vigor de COPA respalda la estrategia de vivienda más ambiciosa de la ciudad en décadas.

De acuerdo con la Oficina del Alcalde, el plan Block by Block prevé construir 200.000 viviendas asequibles y preservar otras 200,000 durante los próximos diez años.

Para hacerlo posible, cuenta con una inversión histórica de 22 mil millones de dólares, aprobada en el primer presupuesto de la administración.

Para los inquilinos de zonas con fuerte presión inmobiliaria, como El Bronx, Queens y el Alto Manhattan, la ley ofrece una vía concreta para dejar de ser arrendatarios vulnerables y convertirse en copropietarios comunitarios, con voz y voto sobre el mantenimiento y las rentas de sus hogares.

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