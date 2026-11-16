La inseguridad alimentaria afecta a uno de cada cinco hogares del área metropolitana de Chicago, según datos oficiales del Banco de Alimentos de Chicago (Greater Chicago Food Depository).

Ante el encarecimiento de los productos básicos, una amplia red de organizaciones comunitarias, iglesias y centros municipales distribuye despensas gratuitas en todo Illinois.

Así, personas de distintos niveles de ingresos y estatus migratorios pueden acceder a alimentos nutritivos, sin que su historial previo de asistencia sea un impedimento.

Según la información publicada por el Banco de Alimentos de Chicago en su sitio oficial (bancodealimentoschicago.org/comida/) y los registros de asistencia del Gobierno del Condado de Cook, muchos centros funcionan como mercados locales, donde los vecinos pueden elegir los productos que necesitan.

Además, estas organizaciones señalan que no solicitan identificación oficial ni comprobante de ciudadanía para entregar alimentos de emergencia, y que mantienen la privacidad de quienes acuden a sus servicios.

Para encontrar puntos de distribución en todo el estado, plataformas como Find Food Pantry Illinois y distintos directorios comunitarios reúnen información sobre decenas de centros activos en ciudades como Chicago, Berwyn, Cicero, Alsip y Blue Island.

Quienes no puedan trasladarse por motivos de salud o discapacidad pueden consultar si un familiar está autorizado a recoger la despensa en su nombre. En Chicago, también pueden llamar al 311 para preguntar por opciones de entrega a domicilio.

Calendario de distribución de comida gratis en Illinois (horarios y direcciones)

Según los registros del Banco de Alimentos de Chicago y del Condado de Cook, así como los reportes locales de Find Food Pantry, estas despensas y comedores comunitarios ofrecen jornadas semanales y mensuales:

Lunes:

Mosque Foundation Food Pantry: Abre de 10:00 a. m. a 1:00 p. m. en 7210 W 90th Pl, Bridgeview, IL 60455.

Worth Township Food Pantry: Atiende de 11:30 a. m. a 3:30 p. m. en 11601 S Pulaski Rd, Alsip, IL 60803 (para residentes entre 87th St y 135th St).

Rich Township Food Pantry: Opera de lunes a viernes de 1:30 p. m. a 3:30 p. m. en 22013 Governors Hwy, Richton Park, IL 60471.

Martes:

A Just Harvest (Comida caliente para llevar): Distribuye comidas preparadas sin cita previa ni identificación desde las 12:00 p. m. en 7649 N Paulina St, Chicago, IL 60626.

Lemont United Methodist Church: Entrega despensas de martes a jueves de 9:30 a. m. a 11:30 a. m. en 25 W Custer St, Lemont, IL 60439.

Miércoles:

A Safe Haven Foundation Food Pantry: Abre sus puertas a partir de las 10:00 a. m. en 2750 W Roosevelt Rd, Chicago, IL 60608.

Tinley Park Food Pantry: Atiende de 8:00 a. m. a 1:30 p. m. en 6875 173rd Pl, Tinley Park, IL 60477.

TSA Blue Island: Distribuye alimentos de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. en 2900 W Burr Oak Ave, Blue Island, IL 60406.

Jueves:

Above and Beyond Free Food Pantry: Atiende al público general de 12:00 p. m. a 3:00 p. m. (adultos mayores entran desde las 11:00 a. m.) en 817 S Pulaski Rd, Chicago, IL 60624. No exige identificación ni límite de código postal.

Sacred Heart Church (St. Vincent DePaul Society): Opera de 3:00 p. m. a 5:00 p. m. en 8245 W 111th St, Palos Hills, IL 60465.

Viernes:

Village Pantry Coalition: Entrega alimentos de 9:30 a. m. a 1:30 p. m. en 2700 W 98th Pl, Evergreen Park, IL 60805.

Orland Township Food Pantry: Atiende de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. en 14807 S Ravinia Ave, Orland Park, IL 60462.

Sábados (Fechas específicas del mes):

Pilgrim Faith United Church: Abre cada tercer sábado del mes de 9:00 a. m. a 10:30 a. m. en 9411 S 51st Ave, Oak Lawn, IL 60453 (solicita comprobante de domicilio local).

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