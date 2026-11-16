Cena de Acción de Gracias en Miami: servirán comida gratuita a 500 personas en el Hard Rock Stadium

Cerca de 500 residentes del sur de Florida tendrán acceso a una comida recién elaborada durante el próximo feriado gracias a una iniciativa social impulsada por la organización Feeding South Florida. La jornada, denominada Banquete Comunitario Inaugural de Acción de Gracias, se llevará a cabo el jueves 26 de noviembre de 2026 en horario comprendido entre las 11:00 a. m. y la 1:00 p. m., teniendo como sede las instalaciones del Hard Rock Stadium.

Alcance de la jornada comunitaria

La convocatoria está dirigida a familias, vecinos y personas individuales de la región interesadas en compartir la tradicional cena de Acción de Gracias en Miami. Según informó la entidad organizadora, el encuentro se materializa mediante los aportes de voluntarios, patrocinadores y socios colaboradores que respaldan las operaciones logísticas para atender a los asistentes durante el horario previsto.

El evento forma parte de los programas de asistencia alimentaria y encuentro vecinal que la organización ejecuta durante la temporada festiva de otoño en el estado de Florida, facilitando un espacio abierto para la distribución de alimentos calientes y la integración de los habitantes locales.

Opciones principales de rutas en autobús

Para llegar en autobús al Hard Rock Stadium (ubicado en el 347 de Don Shula Drive, Miami Gardens), puedes utilizar el sistema de transporte público del condado de Miami-Dade (Miami-Dade Transit / Metrobus).

Línea 297 (Golden Glades - Hard Rock Stadium / I-95 Express): Es una de las rutas directas más utilizadas desde el centro de transporte de Golden Glades , conectando de manera directa con las inmediaciones del recinto durante los días de eventos y partidos.

Es una de las rutas directas más utilizadas desde el centro de transporte de , conectando de manera directa con las inmediaciones del recinto durante los días de eventos y partidos. Línea 199: Circula por las avenidas principales del área norte del condado y cuenta con paradas cercanas a las intersecciones que rodean el complejo deportivo en Miami Gardens.

Circula por las avenidas principales del área norte del condado y cuenta con paradas cercanas a las intersecciones que rodean el complejo deportivo en Miami Gardens. Línea 22: Ofrece conexión este-oeste con paradas que permiten acercarse al sector a través de transbordos con las rutas locales del norte de Miami.

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