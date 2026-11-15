Alerta alimentaria en EEUU: retiro de crema batida en Costco tras reportes de olor y sabor a jabón

Una alerta sanitaria sobre insumos alimentarios motivó el retiro de crema batida en Costco luego de que varios compradores reportaran anomalías sensoriales al consumir el producto.

La medida preventiva aplica de forma voluntaria sobre las presentaciones en lata de la línea Kirkland Signature Real Heavy Whipped Cream que fueron distribuidas y adquiridas en establecimientos entre el 11 y el 31 de octubre de 2026.

Origen de la alerta y lotes afectados

De acuerdo con los reportes recopilados tras las notificaciones de los clientes, los envases involucrados presentaron un olor y un sabor asociados con sustancias químicas, lo que levantó sospechas sobre una eventual contaminación con productos de limpieza durante el proceso correspondiente.

Ante este escenario, la cadena comercial procedió a retirar el inventario de sus estanterías para evitar riesgos en la salud de los socios que habitualmente adquieren artículos de su marca propia. Este tipo de procedimientos voluntarios se activan cuando un fabricante o distribuidor identifica de manera temprana que un alimento puede comprometer la seguridad del consumidor, sin aguardar necesariamente una orden directa de las agencias reguladoras gubernamentales.

Recomendaciones para los compradores

Las autoridades de control alimentario y los protocolos de atención al cliente establecen que quienes posean en sus hogares las latas de Kirkland Signature Real Heavy Whipped Cream compradas dentro del período señalado entre el 11 y el 31 de octubre deben abstenerse de ingerir su contenido.

Para gestionar la devolución de los artículos afectados, los socios de la cadena minorista pueden acudir directamente al mostrador de servicio al cliente de su sucursal más cercana para solicitar el reembolso íntegro del dinero abonado o desechar el envase de forma segura.

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